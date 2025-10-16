Senado aprueba en segunda lectura Código de Trabajo de la República Dominicana

La ley orgánica que rige el trabajo de los dominicanos fue sancionada con las modificaciones presentadas por los senadores, con una votación de 22 legisladores presentes.

Fuente externa

Santo Domingo. – El Senado de la República aprobó en segunda lectura el Proyecto de Ley Orgánica que modifica la Ley 16-92, sobre el Código de Trabajo.

Esta herramienta legislativa contempla como nueva conquista la permanencia de la cesantía de los trabajadores, la inclusión de la modalidad del teletrabajo, la eliminación de la aplicación del 10 por ciento de las propinas a los deliverys, la ampliación de la licencia por matrimonio, así como el otorgamiento de 20 minutos tres veces al día a las madres en periodo de lactancia.

La nueva normativa que rige las normas laborales en la República Dominicana, tiene la finalidad de adaptar el marco legal al mercado laboral actual y los avances de la tecnología a las necesidades de trabajadores y empleadores.

Esta iniciativa fue presentada al pleno por los senadores Manuel Rodríguez, Cristóbal Venerado Castillo, Julito Fulcar, María Mercedes Ortiz, Johnson Encarnación Díaz y Secundino Velázquez.

En la sesión ordinaria realizada este jueves, el Pleno Senatorial aprobó en segunda lectura el Proyecto de Ley que libera de impuesto de importación a las cámaras digitales utilizadas en los sistemas de seguridad, iniciativa remitida por la senadora Ginnette Bournigal de Jiménez.

La iniciativa establece un período de exención que tenían esas herramientas tecnológicas bajo la ley 171-12 sobre exoneración de impuestos para cámaras digitales utilizadas en los sistemas de seguridad de negocios privados.

El proyecto en el artículo 3, instituye que, “se libera de impuestos de importación, las cámaras de videos grabadoras para residencias y empresas, propiedades campestres, condominios, colmados, supermercados, moteles, bares, restaurantes, escuelas, colegios, clínicas y hospitales”.

En otro orden, se conoció en segunda lectura el Proyecto de Ley de Vacunas de la República Dominicana, presentada por los senadores Lía Ynocencia Díaz de Díaz, Daniel Rivera, Jonhson Encarnación Díaz y Ginnette Bournigal de Jiménez.

La normativa establecerá la creación de la Ley Nacional de Vacunas en la República Dominicana, a través de la regulación y promoción de mecanismos que garanticen todas las instituciones públicas y privadas del Sistema Nacional de Salud, la adquisición de vacunas, su conservación, prescripción y aplicación de las mismas, de acuerdo al esquema nacional de vacunación y procedimientos establecidos por el Ministerio de Salud Pública.

La pieza legislativa recomienda que es deber del Estado disponer de los recursos necesarios para la plena efectividad y sostenimiento continuo para no alegar a razones económicas la falta de abastecimiento en este servicio.

Además, establece que las vacunas que forman parte del esquema nacional de vacunación, se deberán aplicar de manera gratuita y de forma continua, sin discriminación y en los términos y las condiciones señaladas por el indicado esquema.

De igual forma, se aprobó la Ley que declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación Dominicana la Hermandad de los Toreros de la Virgen de La Altagracia, la tradición de Los Toros de la Virgen y la ruta de peregrinación desde camino de La Altagracia, moción presentada por los senadores Rafael Barón Duluc, Aracelis Villanueva, Eduard Alexis Espíritusanto Castillo, Santiago José Zorrilla, Cristóbal Venerado Castillo y Pedro Antonio Tineo.

Los senadores incluyeron la aprobación en primera lectura del Proyecto de Ley que incluye en el diseño curricular del sistema educativo, asignaturas y programas sobre inteligencia emocional, iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos Polanco.

Con esta iniciativa se propone incluir en el diseño curricular, en sus diferentes modalidades y niveles, programas de orientación sobre educación emocional, inteligencia emocional y competencias socioemocionales en las escuelas públicas y privadas, de manera que los estudiantes adopten las herramientas o instrumentos necesarios para propiciar un ambiente de respeto y de convivencia pacífica.

El objetivo principal de esta pieza legislativa es incluir en el diseño curricular en sus diferentes modalidades y niveles, asignaturas y programas sobre educación emocional, inteligencia emocional y competencias socioemocionales, lo cual es adecuado desde el punto de vista constitucional.

En primera lectura, además, se aprobó el Proyecto de Ley que designa con el nombre César Octavio Saint-Hilaire, el Palacio de Justicia del municipio de Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez, iniciativa presentada por el senador Antonio Marte.

Los senadores aprobaron en única lectura el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el gobierno de la República Dominicana y el gobierno de Jamaica, iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo. También, se aprobó el tratado Constitutivo de la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL), adoptado en Brasilia, República Federativa de Brasil, presentado por el Poder Ejecutivo.

Además, se aprobó la resolución mediante la cual se le solicita al presidente Luis Abinader, la declaratoria de utilidad pública y justo pago de terrenos, a fin de regularizar comunidades establecidas en la provincia Santo Domingo, iniciativa presentada por el senador Antonio Manuel Taveras Guzmán.

El Pleno del Senado fue convocado para sesionar el próximo martes 21 de los corrientes a las 2 de la tarde.