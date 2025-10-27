Senado nombra la Circunvalación “Juan Bosch” y la Ecológica “Peña Gómez”

Fuente externa

Santo Domingo. – El Senado de la República aprobó en dos lecturas consecutivas el Proyecto de Ley que designa con los nombres “Profesor Juan Bosch”, la autopista Circunvalación de Santo Domingo; y “doctor José Francisco Peña Gómez”, la avenida Ecológica, ubicadas en la provincia Santo Domingo.

La pieza legislativa es una propuesta presentada por los diputados: Alfredo Pacheco Osoria, Braulio de Jesús Espinal Tavárez, Amado Antonio Díaz Jiménez, Eduviges María Bautista Gomera, Fiordaliza Estévez Castillo, Gustavo Antonio Sánchez García, Onavel Andrés Aristy Cedeño y Rafael Augusto Castillo Casado.

Esta iniciativa tiene por objeto designar con los nombres «Profesor Juan Bosch» la autopista Circunvalación de Santo Domingo, en la provincia Santo Domingo; y “Doctor José Francisco Peña Gómez» la avenida Ecológica, ubicada en la zona este de la provincia Santo Domingo.

En los trabajos legislativos de este lunes, los senadores aprobaron en primera lectura el Proyecto de Ley que crea la Corte de Apelación de la provincia Valverde, presentado por los senadores Odalis Rodríguez y Antonio Marte.

Además, fue aprobado el Proyecto de Ley que declara la provincia Santo Domingo como “Provincia Ecoturística”, iniciativa del senador Antonio Manuel Taveras Guzmán.

Puede Interesarle: La Responsabilidad Del Drenaje Pluvial Del Gran Santo Domingo

En única lectura se aprobó la resolución que solicita al presidente de la República, Luis Abinader, instruir al director del Servicio Nacional de Salud, reconocer la necesidad de gestionar nuevos nombramientos de profesionales de la conducta, a partir de los cientos de casos sobre trastornos mentales, y facilitar el ingreso de aquellos profesionales que deseen brindar sus servicios de manera honorifica o reciban un incentivo mínimo. Esta iniciativa fue presentada por la senadora Lía Ynocencia Díaz Santana.

En la sesión extraordinaria el Senado aprobó en única lectura, el Acuerdo entre el gobierno de la República Dominicana y el Consejo Federal Suizo, relativo a servicios aéreos regulares, suscrito en la ciudad de Kuala Lumpur, capital de Malasia, el 21 de octubre de 2024, presentado por el Poder Ejecutivo.

También, ratificó el nombramiento diplomático de Manuel Antonio Durán Pilarte, como representante permanente de la República Dominicana ante la autoridad internacional de los fondos marinos, con sede en Jamaica, presentado por el Poder Ejecutivo.

Además, se incluyó el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el gobierno de la República de Seychelles y el gobierno de la República Dominicana, del 3 de diciembre de 2019 y el protocolo de enmienda para modificar el Acuerdo de Servicios Aéreos, presentado por el Poder Ejecutivo.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para mañana martes a las 2:00 de la tarde