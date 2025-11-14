Por Amaurys Florenzan

Monte Plata. – El senador de la provincia Monte Plata, Pedro Tineo, encabezó en el día de hoy una amplia mesa de trabajo junto a los funcionarios provinciales del Gobierno Central, con el objetivo de escuchar de manera directa las principales problemáticas que afectan a las distintas comunidades y articular soluciones conjuntas que permitan acelerar respuestas a favor del desarrollo provincial.

Durante el encuentro, el senador Tineo pasó revista, institución por institución, a los procesos que actualmente se ejecutan en el territorio, evaluando el estado de cada iniciativa y explorando vías de colaboración para agilizar gestiones pendientes. Asimismo, se acordó la conformación de comisiones de trabajo que visitarán, cuando sea necesario, a los funcionarios y titulares nacionales correspondientes, con el fin de viabilizar los temas de mayor prioridad.

El legislador destacó, además, la importancia de defender la gestión de Gobierno del presidente Luis Abinader, resaltando la gran cantidad de obras, intervenciones y servicios con los que ha sido beneficiada la provincia Monte Plata durante los últimos años.

“Reiteramos nuestro compromiso firme con las mejores causas de nuestra provincia. Estamos aquí para acompañar a nuestros funcionarios y a nuestra gente en la búsqueda de soluciones reales, y para continuar defendiendo el arduo trabajo que realiza nuestro Gobierno en favor del desarrollo de Monte Plata”, expresó el senador Tineo.

El encuentro concluyó con la disposición de mantener estas mesas de trabajo de manera periódica, reforzando el diálogo interinstitucional y fortaleciendo la coordinación a favor de resultados más eficientes para toda la provincia.