SNS destaca reducción de más de 60% en emergencias hospitalarias durante Semana Santa

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Santio Domingo. – El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, expresó su agradecimiento a todo el personal de salud que labora en los más de 200 hospitales y más de 700 Centros de Primer Nivel de Atención en todo el territorio nacional, destacando su entrega, vocación de servicio y compromiso durante el reciente asueto de Semana Santa.

El titular del SNS resaltó que, gracias al esfuerzo conjunto del personal sanitario, el apoyo de la ciudadanía y la coordinación institucional, se logró una significativa reducción en la demanda de servicios de Emergencia en los principales hospitales del país. Indicó que esta disminución superó el 60 % en comparación con periodos similares de años anteriores.

El doctor Landrón atribuyó estos resultados tanto al comportamiento prudente de la población como a la disponibilidad oportuna de los servicios de salud en todo el territorio nacional. En ese sentido, subrayó el papel fundamental de los centros de Primer Nivel de Atención, con 711 CPN que se mantuvieron abiertos, con todos sus servicios disponibles durante todo el feriado de la Semana Santa, lo cual permitió atender oportunamente a pacientes en comunidades alejadas, evitando traslados innecesarios hacia hospitales provinciales y municipales.

Asimismo, destacó que muchos de los casos leves fueron resueltos en centros de menor complejidad, contribuyendo a descongestionar los hospitales de mayor nivel, especialmente los 32 hospitales de referencia nacional. Esto permitió una mejor organización y respuesta del sistema sanitario durante el operativo.

En ese mismo orden, el titular del SNS resaltó que la implementación, por primera vez, de un Centro Nacional de Referencia y Disponibilidad, junto al fortalecimiento de la red de terapia intensiva, la disponibilidad de camas de cuidados intensivos y la articulación de la red de hospitales traumatológicos. Así como su funcionamiento coordinado para la disponibilidad y traslado de pacientes en conjunto con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, fue clave para garantizar una respuesta oportuna a nivel nacional.

Destacó además que la disponibilidad de más de 1,700 unidades de sangre permitió asegurar que en ningún caso se solicitara este recurso a los pacientes, garantizando transfusiones inmediatas a quienes lo requirieron.

El director del SNS reafirmó el compromiso institucional de continuar fortaleciendo el Primer Nivel de Atención como estrategia clave para mejorar el acceso a los servicios de salud, optimizar los recursos y garantizar una atención oportuna y eficiente a la población.

Finalmente, reiteró su reconocimiento a todo el personal de salud y a la ciudadanía por su colaboración, lo que permitió obtener resultados positivos durante la Semana Santa, consolidando avances importantes en la gestión hospitalaria y en la calidad de la atención en la República Dominican.