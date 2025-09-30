Solicitan prisión preventiva contra sacerdote imputado de abuso sexual

Fuente externa

Santo Domingo.- El Ministerio Público de Santiago Rodríguez solicitó la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra el sacerdote católico Anselmo Alejandro Peña Sánchez, imputado de abuso sexual.

Peña Sánchez fue arrestado por la Fiscalía de Santiago Rodríguez con una orden judicial tramitada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de este distrito judicial.

La pesquisa se inició tras denuncias públicas de varias víctimas que señalaron haber sido agredidas sexualmente por el imputado, entre ellas, dos mujeres que aseguraron haber sufrido abusos desde que eran menores de edad, específicamente a los 12 y 14 años, situación que se habría prolongado durante varios años.

Una de las víctimas formalizó su denuncia el pasado 12 de septiembre de 2025, relatando que fue agredida por Peña Sánchez desde los 14 años, hechos que dijo continuaron, incluso, durante su adultez. Según su testimonio, conoció al imputado en el municipio Villa Los Almácigos, provincia Santiago Rodríguez, cuando este se desempeñaba como párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen.

El sacerdote frecuentaba el hogar de la víctima y se ganó la confianza de la familia, situación que aprovechó para acercarse a ella y cometer los abusos, valiéndose de manipulación, intimidación y amenazas.

Los hechos recibieron la calificación jurídica de violación a los artículos 309-1, 330, 331, 333 – 1, 2 y 332, que sancionan la agresión, violación y el acoso sexual, así como al artículo 396 del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

En el curso de la investigación se realizaron allanamientos debidamente autorizados en propiedades del imputado, donde se incautaron fotografías de víctimas, así como diversos objetos electrónicos (DVD, teléfonos móviles, memorias, entre otros) que serán analizados por las instituciones correspondientes.

El Ministerio Público amplía las investigaciones para incorporar los testimonios de otras víctimas, entre ellas, el de una hermana menor de edad de la denunciante, así como de otras que han acudido directamente a la Fiscalía o denunciado públicamente.

El órgano investigador solicitó y obtuvo contra el imputado la orden de arresto Núm. 2025-AJ0061539, emitida por la jueza Anabel Rodríguez Peralta, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez, el 15 de septiembre de 2025.

La Fiscalía está a la espera de que dicho tribunal fije la fecha de la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción contra Peña Sánchez.