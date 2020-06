Sostiene que  a Bertico Santana se le reconocieron sus derechos fundamentales

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 24,105 Fallecidos: 633 Recuperados: 14,216 Activos: 9,256

Por Valentín Medrano

Al enterarme del revuelo causado por candidatura de Bertico Santana, me llega a la mente la frase certera de que en Derecho dos más dos no son cuatro.

Es un error comparar la situación de la candidatura del diputado Bertico Santana con otras.

A Bertico Santana no se le permitió participar en la convención interna del PRM al reservarle su candidatura sin él solicitarlo.

Nunca fue un secreto la existencia de la reserva del diputado actual Bertico Santana, y fue por ello que el PRM lo inscribió como candidato. Sin embargo, pese a que se tenía conocimiento de dicha reserva, algunas personas mal utilizaron una proclama confusa de la JCE para impugnar dicha candidatura.

El Tribunal Superior Electoral ante tal impugnación, le reconoció su derecho al impugnante Bienvenido Ortiz,

onocido como el Primo, mediante la sentencia No. 641-2020. Sin embargo, en la misma sentencia que se reconoce el derecho del Primo, se anula la boleta de la circunscripción No. 02 de SDE respecto a las dos vacantes restantes, no sin antes establecer que existe una reserva con nombre y apellido a favor del diputado Bertico Santana.

No hay razón para decir que se ha sacado a nadie para poner a Bertico Santana, porque la sentencia del Tribunal Superior Electoral reconoce el derecho de participación del diputado Bertico Santana.

Es incorrecto asimilar el término de cuota de género con el término de cuota para la mujer. Ante la existencia de dos plaza reservadas se debe de velar por el principio de no discriminación y distribuir esas dos reservas en cumplimiento al derecho a la igualdad, una para un hombre y una para una mujer.