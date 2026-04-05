Trump da detalles del rescate del segundo ocupante del caza derribado por Irán

«Bajo mi dirección, las Fuerzas Armadas de EE.UU. enviaron decenas de aeronaves, armadas con las armas más letales del mundo, para recuperarlo. Sufrió heridas, pero se recuperará sin problemas», detalló.

RT.-El presidente de EE.UU., Donald Trump, confirmó el rescate del segundo ocupante del caza estadounidense F-15E, derribado por las fuerzas iraníes el 3 de abril, y reveló algunos detalles de la operación de búsqueda, que calificó como una de las «más audaces de la historia del país».

«¡Lo conseguimos! […] ¡Y me complace anunciarles que ahora está sano y salvo!», escribió el mandatario en su red Truth Social.

Trump indicó que el militar se encontraba «tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán» y que, aunque las fuerzas iraníes estaban muy cerca de su posición, él y la cúpula militar de Washington se encontraban monitoreando su posición «las 24 horas del día y planificaban diligentemente su rescate».

Irán derriba un segundo F-35 estadounidense en su territorio «Bajo mi dirección, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos enviaron decenas de aeronaves, armadas con las armas más letales del mundo, para recuperarlo. Sufrió heridas, pero se recuperará sin problemas», detalló.

El presidente estadounidense aseguró que esta «milagrosa operación» y el rescate de ayer del piloto del F-15, que, según Trump, no se había confirmado oficialmente para no poner en riesgo la segunda operación de rescate, constituyen «la primera vez en la historia militar que dos pilotos estadounidenses han sido rescatados por separado, en lo profundo del territorio enemigo». «¡Jamás abandonaremos a un soldado estadounidense!», agregó.

Finalmente, Trump afirmó que ningún estadounidense resultó muerto o herido, lo que considera una muestra del «dominio» y «superioridad abrumadora» de EE.UU. sobre el espacio aéreo iraní. «Realmente contamos con el mejor Ejército, el más profesional y letal de la historia del mundo», concluyó.

Reportes previos

Previamente, Al Jazeera informó que el Ejército de EE.UU. había localizado al segundo ocupante del caza F-15E, y que el rescate se dio tras «un intenso tiroteo» durante la operación.

Según el medio, al menos cuatro personas perdieron la vida en la zona del rescate y una más resultó herida. Más tarde, se le informó al medio de que el número de fallecidos era mayor. El piloto del F-15 había sido rescatado por dos helicópteros militares de EE.UU. el mismo día del incidente, pero durante la extracción, el helicóptero que transportaba al piloto rescatado recibió fuego de armas ligeras y varios ocupantes resultaron heridos.

El piloto del F-15 había sido rescatado por dos helicópteros militares de EE.UU. el mismo día del incidente.

Previamente, la agencia Tasnim informó de que, tras el derribo del caza F-15E, ambos pilotos se eyectaron y cayeron dentro del territorio iraní, lo que llevó a las fuerzas estadounidenses a iniciar de inmediato una operación de búsqueda y rescate.

En paralelo, desde Teherán confirmaron el derribo de un A10 Warthog, que sobrevolaba las aguas del sur de Irán, cerca del estrecho de Ormuz.