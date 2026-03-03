Trump: «Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España»

RT.-El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este martes que su país podría «cortar todo el comercio con España» y que no quiere «tener nada que ver» con ese país, al cuestionar el nivel de inversión española en defensa dentro de la OTAN.

El mandatario sostuvo que España «quería mantenerlo en 2 %», en referencia al objetivo de gasto militar acordado por los aliados, y aseguró que, ante esa situación, Washington debería interrumpir los vínculos comerciales con el país europeo.

En el Salón Oval, durante una reunión con el canciller alemán Friedrich Merz, Trump aseguró que la tensión con Madrid se originó cuando, según su versión, los países europeos accedieron a pedido suyo a elevar el gasto en defensa al 5 % del PBI (Producto Bruto Interno), entre ellos Alemania, algo que —afirmó— España rechazó. «Fueron el único país de la OTAN que no aceptó subir al cinco por ciento. Querían mantenerse en el dos por ciento, y ni siquiera pagan ese dos por ciento», sostuvo.

Además del cuestionamiento por el gasto en defensa, el presidente criticó que España haya puesto límites al uso de bases militares en su territorio por parte de EE.UU.

«Ahora España dijo que no podemos usar sus bases… nosotros podríamos usarlas, podemos sobrevolarlas y usarlas. Nadie nos va a decir que no las usemos», declaró, aunque calificó la postura española como «poco amistosa».

En ese sentido, Trump cuestionó al presidente del país europeo, Pedro Sánchez, al señalar que, aunque tiene «gente maravillosa», «no tienen buen liderazgo».

Un reclamo recurrente

La disputa entre Washington y Madrid se remonta al inicio del actual mandato de Trump. En enero de 2025, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente estadounidense cuestionó que el gasto en defensa de los aliados «debería estar en el 5 %» del PIB y calificó de «ridículo» el objetivo del 2 % fijado por la OTAN. Ese mismo día, el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, respondió que España alcanzará el 2 % en 2029 y defendió que el país ha incrementado su inversión militar en la última década, aunque seguía entre los porcentajes más bajos de la alianza.

La tensión volvió a escalar en octubre del mismo año, cuando Trump afirmó que España «no ha sido leal a la OTAN» por negarse a elevar el gasto al 5 %, en una reunión en la Casa Blanca con el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski. En esa oportunidad, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que España es un «miembro fiable» de la organización y recordó que mantiene miles de soldados desplegados bajo mando de la OTAN.

Más recientemente, en enero de este año, en el Foro Económico Mundial de Davos, Trump insistió en que todos los países habían aceptado el nuevo objetivo del 5 %, «salvo España». Desde el entorno del Ejecutivo español se argumentó que un incremento de esa magnitud implicaría fuertes recortes sociales, postura que Sánchez ya había dejado entrever en intervenciones públicas al defender que el cumplimiento de los compromisos de seguridad puede lograrse sin alcanzar ese nivel de gasto.