Una gestión municipal en cero.

Por Plinio Llaverias R.

Santo Domingo Este en retroceso. Han pasado dos años desde la llegada de la actual gestión municipal en Santo Domingo Este, y el balance es desolador. Lo que se prometía como un nuevo rumbo se ha convertido en un ejercicio de improvisación, marcado por la desconexión con las juntas de vecinos, la privatización de los precios de los servicios funerarios, el descuido de los parques ,plazas ,espacios publico ocupados, la proliferación de vertederos institucionales, la seguridad ciudadana se despidio completamente del municipio, el dispendio de recursos y una opacidad alarmante en la información pública.

A pesar de manejar cuantiosos recursos, el municipio no ha avanzado una pulgada. Las autoridades municipales, y en especial el alcalde, lucen desconectados del manejo responsable que se requiere para alcanzar objetivos tangibles. La gestión se percibe fracasada y cansada, atrapada en un gran desorden interno que ha erosionado la confianza ciudadana.

La improvisación no es gobernanza. La desconexión con las comunidades no es participación. La opacidad no es transparencia. Santo Domingo Este merece mucho más que una administración que se limita a sobrevivir entre la inercia y el desorden.

Hoy, el municipio esta sin rumbo, los ciudadanos de SDE. deben levantarse con fuerza. Es hora de exigir, planificación seria y un compromiso real con el desarrollo del municipio. La indignación ciudadana debe transformarse en acción colectiva para rescatar a Santo Domingo Este de esta gestión en cero y abrir paso a un futuro de orden, transparencia y progreso.