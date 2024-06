Voto Obligatorio, para qué.

Por Wilson Collado

Luego de la desaparición de los grandes lideres políticos del país, sumado al acto más deshonesto de la política llamado transfuguismo, la corrupción administrativa cometida por los actores de los diferentes gobiernos, el proceso de judicialización de la política y la replica de las practicas criticadas, son algunos de los elementos que han llevado a la población a interesarse cada vez menos en la participación en los certámenes electorales.

Si analizamos los últimos procesos, podemos notar que, en vez de reducirse la abstención, se ha incrementado. Esto a puesto a muchos políticos creativos y ha motorizado sus neuronas, llegando a acuñar la idea de que la solución, debe ser el voto obligatorio. Soy de la idea que antes de ponernos a buscar una viabilidad a estas propuestas tenemos que sentarnos y analizar varios puntos.

Necesitamos tantos partidos políticos. Quedó demostrado en las elecciones pasadas que los partidos minoritarios ninguno llego a un 2%. Lo grave de esto es que así mismo participan elección tras elección, aliándose, negociando con los que, si tienen posibilidad de ganar. Tenemos que preguntarnos, ¿son necesarios? ¿Fortalecen realmente el sistema democrático del país?, o solo buscan beneficio personal?

Tiene el pueblo que pagar las malas acciones de los actores fracasados que hacen la función de vampiros, chupando presupuesto del erario, sin preocuparse por construir mayoría, ya que el sistema le garantiza suspensión económica para que desde ahí puedan pagar sus cuentas.

Si bien es cierto que los partidos políticos fortalecen el sistema democrático de un país, no es menos cierto que la manera en que están esquematizados en la Rep. Dom. Lo que están generando es el desinterés de los ciudadanos.

El peligro de esto es, que el tema se ha traído al ruedo en momentos en que se piensa modificar la constitución. El pueblo debe estar vigilante ante una posibilidad que en estos momentos no es viable y que mantiene el interés de una parte de políticos con gran incidencia y determinación de decidir en el nuevo congreso que se instaura el próximo 16 agosto. Vamos a poner límites al transfuguismo, ahí está el debilitamiento de los partidos, vamos hablar sobre eso, vamos a no postular candidatos vinculados al narco y al crimen organizado, entonces ahí tal vez pudiéramos hablar de la obligatoriedad del voto.

Propongo una cumbre entre los principales lideres del país, para que se revise el accionar de los partidos, los costos de las campañas, la poca renovación de sus organismos, la no inversión en formación a pesar de que hay un presupuesto destinado, eso es fundamental para el fortalecimiento partidario, pero sobre todo hay que hacer una purga real y determinar cuáles son los parásitos y cuales tienen la intención de aportar al sistema democrático.

En las democracias plenas la obligatoriedad no es buena, aunque hay referencias de países en la región, pero también podemos señalar varios en los que no es obligatorio y la participación ciudadana es buena.

Debo aclarar que no estoy en contra de los partidos políticos, pero si en la revisión de los requisitos para su aprobación, un partido que participe en dos certámenes electorales y no alcance un 1% debe desaparecer sin la posibilidad de volver a participar. El sistema hay que cuidarlo y los llamados a hacerlo son sus actores para beneficio de la democracia, pero nunca mediante la obligatoriedad.