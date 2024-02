Alcalde de Villa Jaragua y aspirante a seguir en el cargo sostiene encuentro en Santo Domingo con jaragüenses ausentes

Santo Domingo.- El alcalde de Villa Jaragua y aspirante a repetir nueva vez en el cargo, profesor Iván Medina, sostuvo este sábado 10 de febrero un encuentro con jaragüenses residentes en Santo Domingo, quienes ofrecieron un masivo respaldo al candidato por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y otras fuerzas políticas aliadas como el Partido Popular Cristiano (PPC).

En su encuentro con los jaragüenses, Iván Medina, acompañado de la aspirante a vicealcaldesa Annoris Esther Ferreras, así como a regidores, Eduard Batista y Manuel Trinidad, entre otros, dio a conocer con detalles una gran cantidad de obras ejecutadas durante su gestión en el período 2020-2024, al tiempo que citó innumerables trabajos pendientes de realizar y aclaró que 4 años no son suficientes para tantas demandas de la población, ávida de que él continúe en el cargo por el buen desempeño obtenido a la fecha.

«Hoy estamos aquí para prometerles que vamos a seguir cambiando Jaragua, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro pueblo, esos avances no se pueden detener, no podemos dar ni un paso atrás. No podemos inventar con personas sin propuestas», enfatizó Iván Medina, quien cuenta con numerosas obras concluidas en su gestión edilicia, en un pueblo que, según sus visitantes, sobresale por su orden, educación y limpieza.

A su llegada a la actividad, que se extendió por más de tres horas y a la que se dieron cita varios artistas de Villa Jaragua, los candidatos fueron fuertemente ovacionados por cada uno de los asistentes al evento.

Los demás aspirantes a regidores que acompañan en la boleta son Lucía Matos, Orbis Matos y Annety Medina.