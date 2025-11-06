Fuente Externa

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, manifestó el compromiso del órgano legislativo y del Partido Revolucionario Moderno (PRM) con la aprobación de la cesantía tal como fue sancionada por el Senado de la República.

“Reitero que vamos a aprobar la cesantía tal y como vino del Senado, asegurando que no habrá cambios en ese aspecto y que la ciudadanía puede estar tranquila”, precisó el legislador.

También expresó que los demás puntos del Código Laboral están siendo evaluados por la Comisión de Trabajo, presidida por el diputado Mélido Mercedes.

Dijo que la comisión recibió la pieza, aprobada por el Senado, la semana pasada y se espera que emita sus recomendaciones para que el pleno pueda conocer la iniciativa en la próxima sesión.

Por otro lado, el legislador manifestó su respaldo a las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo sobre la Ley de Gestión de Residuos Sólidos, afirmando que el país necesita una modificación de dicha legislación, para poder enfrentar el problema de manera efectiva.

En ese contexto, aseveró que se requieren entre 19 y 20 mil millones de pesos para resolver el manejo de residuos sólidos a nivel nacional y dijo que la ley vigente actualmente recauda unos 4 mil millones, pero con las modificaciones propuestas se espera que esa cifra aumente entre 10 y 11 mil millones de pesos.