Arajet se transforma: reduce precio de maletas, permitirá más peso, crea nuevas categorías y no cobrará check in en mostrador

Fuente externa

Santo Domingo, .- Arajet, la aerolínea bandera dominicana, anunció innovaciones en sus políticas de equipaje y servicios al presentar su nuevo portafolio de paquetes Basic, Classic, Comfort y Extra.

La aerolínea dominicana rediseña sus opciones a Basic, Classic, Comfort y Extra para permitir que los pasajeros elijan el tipo de equipaje y la tarifa que mejor se ajusta a sus necesidades

La aerolínea también informó que de ahora en adelante no cobrará check in en mostrador, bajó los precios para registro de maletas y equipajes adicionales, además de que dichos montos serán fijos y permitirán más peso.

Víctor Pacheco, Fundador y CEO de Arajet explicó que estos cambios obedecen al interés de que los pasajeros reciban “el mejor valor por su dinero”. Declaró que, “rediseñamos nuestros paquetes para simplificar la decisión de compra y elevar la experiencia de punta a punta. Queremos que cada cliente sienta que su tarifa fue hecha a su medida, sin complicaciones”.

Destacaron que dentro de las novedades que traen los nuevos paquetes, se encuentra el Basic que es la tarifa más baja y ofrece la posibilidad de viajar con un artículo personal de hasta 6 kg. En el caso del paquete Comfort, diseñado para quienes viajan de vacaciones o placer, se incluye un artículo personal de hasta 6 kg y el equipaje de bodega que antes era de 20 kg ahora será de hasta 23 kg.

El nuevo paquete Classic, que se estrena hoy, diseñado para viajeros de negocios, incluye un artículo personal y un equipaje de mano de hasta 12 kg, teniendo como valor agregado la posibilidad de cambiar vuelos pagando sólo la diferencia de tarifa más un costo adicional, así como la posibilidad de elegir el asiento. En paquete Extra, el cual se pensó para quienes viajan en familia, se incluye un artículo personal, un equipaje de mano y un equipaje de bodega, así como cambios de vuelos ilimitados, pagando sólo la diferencia de tarifa, elección de asientos y acceso prioritario.

Otros de los cambios anunciados se encuentran que los pasajeros abordarán por grupos y tendrán la posibilidad de tener una atención al cliente vía “WhatsApp” de manera más eficiente para poder hacer cualquier consulta, modificación o cancelación de su vuelo.

Los nuevos paquetes se encuentran disponibles en la página web de la aerolínea, www.arajet.com y pueden ser utilizados de inmediato.

Con estas innovaciones, Arajet refuerza su compromiso de brindar una experiencia segura, confortable y personalizada, manteniendo su enfoque en la eficiencia y la puntualidad para conectar a las Américas desde República Dominicana.

Sobre Arajet

Arajet es la aerolínea insignia de República Dominicana. Reconocida en la Cumbre Mundial de Aviación como la Mejor Aerolínea Nueva del Mundo en 2023. Iniciando operaciones en 2022, opera dos bases: el Aeropuerto de Las Américas en Santo Domingo y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, con una nueva flota de Boeing 737 MAX. La aerolínea ofrece viajes seguros y económicos hacia y entre República Dominicana y diversos destinos en América del Norte, Central y del Sur, y el Caribe.