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Santo Domingo Este.-El Ayuntamiento de Santo Domingo Este, a través de su Dirección de la Juventud, en coordinación con el Ministerio de Educación, celebró las primeras Olimpiadas Municipales de Lengua Española y Matemática, con la participación de 300 estudiantes de los distritos educativos 10-03, 10-04 y 10-06, pertenecientes a distintos centros educativos del municipio.

La actividad fue encabezada por el alcalde Dío Astacio y tuvo lugar en el Politécnico Fabio Amable Mota, en el sector Los Mina. Esta iniciativa busca fortalecer el aprendizaje, el pensamiento crítico y las competencias académicas de la juventud estudiantil.

Durante su intervención, el alcalde destacó que estas olimpiadas representan mucho más que una competencia, al señalar que constituyen una oportunidad de crecimiento personal y académico. Subrayó la importancia de las matemáticas en la construcción de la sociedad, así como el valor de la Lengua Española como herramienta fundamental para la comunicación efectiva y el desarrollo integral.

Asimismo, destacó que todos los participantes obtienen beneficios al asumir el reto con disciplina y dedicación, motivándolos a ver esta experiencia como una plataforma para su futuro académico, especialmente en el ámbito universitario.

De su lado, el director de la Juventud, Gabriel Estévez, resaltó que esta iniciativa responde a una visión centrada en el impulso del talento joven, apostando al desarrollo del pensamiento crítico como motor de transformación social en el municipio. En ese mismo orden, la directora regional de Educación, Dominga Mosquea Sosa, valoró la realización de esta primera olimpiada municipal y agradeció el respaldo institucional a favor de la educación.

En tanto, el director del centro anfitrión, Julio Antonio Duval, dio la bienvenida a los estudiantes, destacando que esta competencia promueve habilidades clave como la lógica, la toma de decisiones y el aprovechamiento del talento, asegurando que todos los participantes ya son ganadores por formar parte de esta experiencia.

Tras el acto protocolar, que incluyó la juramentación de los estudiantes por parte del alcalde y la bendición a cargo del obispo Tito Isabel Reyes, los participantes fueron distribuidos en las aulas para iniciar las pruebas en ambas áreas.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la educación y la formación de una juventud más preparada, impulsando espacios donde el conocimiento deja de ser solo teoría para convertirse en una herramienta real de transformación y oportunidades.