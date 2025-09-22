Avanza en más de un 70% construcción nueva sede Tribunal Superior Electoral

Fuente externa

Santo Domingo. – La construcción del edificio que alojará la nueva sede del Tribunal Superior Electoral (TSE) avanza aceleradamente y en estos momentos registra un avance superior en más de 70%, de acuerdo con el reporte técnico más reciente de la obra.

El proyecto, que se levanta con recursos consignados en el presupuesto del Tribunal, abarcar un área de 4,882 metros cuadrados distribuidos en cinco niveles, con espacios diseñados para fortalecer el desempeño institucional y ofrecer condiciones laborales dignas a los servidores de la Alta Corte.

Actualmente, en el segundo nivel, los trabajos avanzan en un 95% con la colocación de pisos, revestimiento de baños, plomería, pintura y ventanas, nivel este que será ocupado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI). El tercer piso muestra un avance donde se realizan instalaciones en el salón de audiencias, sala de deliberación y áreas generales.

El cuarto nivel alcanza con labores de pañete interno, pisos y cerramiento de baños, mientras que el quinto nivel registra un 30% de avance, con la colocación de muros de bloques y vaciado de topping de piso.

Entre las áreas principales se destacan un salón de audiencias con capacidad para 220 personas, un comedor para 160 comensales, oficinas para directores y encargados de unidades, una biblioteca especializada y un salón multiuso destinado al funcionamiento del Centro de Investigación y Capacitación en Justicia Electoral y Democracia (CICJED). También se contempla un área de salud y otros espacios complementarios.

Como parte intrínseca a todos los colaboradores se le han dado recorrido programado para que conozcan las nuevas instalaciones y como va el desarrollo de la misma.

La nueva edificación tendrá comunicación interna con el edificio del INDRHI.

En julio pasado, el presidente del TSE, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, recibió en la obra al ministro de la Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla Sánchez, quien calificó de “excelente” el desarrollo de la construcción.

La edificación, iniciada en mayo de 2024 con el primer picazo, está proyectada para ser entregada a finales de este mismo año, consolidándose como una infraestructura moderna y funcional para la justicia electoral dominicana.

Las áreas estarán distribuidas de la siguiente forma: tercer nivel: Sala de Audiencias, Sala de Deliberación, Libre acceso a la Información Pública, Cooperativa, Dispensario Médico, Oficina Psicólogo, Sala de Lactancia, División de Igualdad de Género, Partidos Políticos, Almacén y Suministro, Mayordomía, Servicios Técnicos Generales, Kitchenette, Área de Copiado y Escáner, Salón de Reuniones, Baños.

El cuarto nivel habrá: Biblioteca, Aula de Capacitación, Dirección de Rectificación, Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación, Dirección de Inspección, Comunicaciones y Relaciones Públicas, Dirección de Auditoría Interna, Compras y Contrataciones Públicas, Área Financiera, Dirección Administrativa, SIGEF, Área de Alguaciles, Kitchenette, Área de Copiado y Escáner, Sala de Reuniones, Baños.

Y en el quinto nivel: Un comedero, funcionará la Dirección de Tecnología de la Información, Consultoría Jurídica, Dirección Contenciosa Electoral, Secretaría General, División de Atención al Usuario y Digitación, Call Center, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Planificación, Kitchenette, Área de Copiado y Escáner, Salón de Reuniones, Baños.