Cámara de Diputados reconoce a Laura Jiménez Pimentel, dominicana destacada en los Estados Unidos

Fuente externa

SANTO DOMINGO.- Durante un acto encabezado por su presidente, Alfredo Pacheco, la Cámara de Diputados entregó un pergamino de reconocimiento a la dominicana Laura Jiménez Pimentel, por su excelsa trayectoria y defensa a favor de los latinos en Estados Unidos.

El reconocimiento estuvo sustentado con una resolución, de las proponentes diputadas Yudelka de la Rosa e Ycelmary Brito O ́Neal, la cual fue aprobada por el pleno del organismo legislativo.

La iniciativa indica que la reconocida, nacida en Santo Domingo, hija del periodista y productor de televisión Cristhian Jiménez y Vilma Pimentel, entre 2014 y 2015, fue asistente legislativa en el Senado de la Florida y subdirectora de campaña al Senado estatal de la representante María Sachs.

Al pronunciar algunas palabras, Pacheco expresó que la institución hace entrega del pergamino a Jiménez, en tributo a su larga trayectoria en defensa de los latinos y de la diáspora dominicana, así como por la forma fidedigna como se ha desempeñado.

Asimismo, resaltó las posiciones que ha escalado, siempre con las puertas abiertas para sus connacionales, no sin agradecer a sus colegas proponentes de la resolución.

Mientras, la reconocida manifestó que “es un honor para mí este reconocimiento”, y dijo que es la distinción más especial que he recibido por venir de la Cámara de Diputados.

Rememoró que su trayectoria ha sido impulsada por su experiencia de vida con las políticas y las leyes que siempre se reflejan y gracias a la formación de sus padres.

De su lado, la diputada de La Rosa, una de las autoras de la iniciativa de ley, dijo que Jiménez ha puesto el nombre de la República Dominicana en la cima, con apenas 24 años de edad que comenzó a destacarse.

Indicó que ojalá y ese reconocimiento le sirva de orgullo a todos los dominicanos, en especial a la juventud.

En tanto que, Brito O ́Neal, también autora, expuso que Laura se merece esa distinción, señalando que se siente representada en ella y le dio las gracias por su labor y entrega.

“Desde cualquier lugar del mundo con respeto se puede hacer patria”, concluyó.

En el 2016, Laura Jiménez fue directora de la campaña presidencial de Hillary Clinton en Palm Beach y directora nacional de Participación Latina en la campaña del presidente Joe Biden, jefe de gabinete del senador José Javier Rodríguez, en Florida. Durante la campaña electoral del presidente Biden, fue directora nacional del Voto Latino y sirvió de transición presidencial de Biden-Harris, además de asesora en el Departamento de Estado para los Asuntos del Hemisferio Occidental.

Durante el acto, celebrado en el Salón Hugo Tolentino Dipp de la Cámara de Diputados, participaron decenas de legisladores, los padres y allegados de la reconocida y colaboradores de la institución, entre otros.