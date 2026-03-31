Por Odalis Sanchez

SANTO DOMINGO, RD.– Los clubes Los Mina y Calero vencieron en la jornada dominical que marcó el inicio de las series semifinales del X Torneo de Baloncesto Superior de la Provincia Santo Domingo, en choques jugados en el polideportivo de Calero, en Villa Duarte.

El campeonato está dedicado al presidente Luis Abinader, con el respaldo del Ministerio de Deportes y el ministro Kelvin Cruz, en el que se disputa la Copa Seaboard “Energía Limpia”.

En la serie A, los Leñeros de Los Mina ganaron 88-79 a los Caminantes de Los Alcarrizos, a quienes detuvieron una racha de seis triunfos seguidos, y dominan 1-0 una serie pactada al mejor de cinco partidos (3-2).

José Alberto Liriano, Edgar Tejeda (siete asistencias) y Bryan Luciano encestaron 17 puntos cada uno. Los dos primeros capturaron ocho rebotes, mientras que el tercero logró siete. Además, el refuerzo sancristobalense Rey Abad aportó 13 unidades y 12 rebotes.

En la derrota, Anderson Mirambeaux marcó 22 puntos, Anbelson Pimentel sumó 18 tantos, siete rebotes y cinco asistencias, Francisco Mota agregó 11 puntos y nueve rebotes, y Luis López también anotó 11.

Luis Feliz anota 20 por Calero

El refuerzo capitalino Luis Feliz anotó 20 puntos para que el club Calero de Villa Duarte superara a los Trenes de Santo Domingo Norte con marcador de 95-88.

La escuadra villaduartiana domina 1-0 la serie semifinal B, también al mejor de cinco partidos (3-2). Contó además con la ofensiva de Yeison Rivera, quien registró 17 puntos y ocho asistencias; Isquendel Reyes, con 16 unidades y nueve rebotes; Axel Goris, con 16 puntos; y Ronald García, con nueve.

Por los vencidos, Kelvin Furcal anotó 21 puntos; el debutante refuerzo Yeickson Montero, 20; Miguel Carmona, 12; y Michael De la Cruz logró un doble-doble de 12 puntos y 16 rebotes.

El certamen lo organiza la Asociación de Baloncesto de la Provincia de Santo Domingo (ABASADO), presidida por William Cabral Lugo, junto a Ángel De la Cruz, quien encabeza el Comité Organizador. La dirección técnica está a cargo de Ramón Ceballos y Maikel Rodríguez.

Próximos partidos – Series semifinales

Las series semifinales del TBS Santo Domingo 2026 continúan el martes, a las 7:00 de la noche, con el partido entre Trenes y Calero (serie B). A las 9:00 p.m., se jugará la serie A entre Los Mina y los Caminantes, en el polideportivo de Los Alcarrizos.