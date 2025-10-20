Colombia llama a consultas a su embajador en EE.UU.

RT

La Cancillería de Colombia informó este lunes que el presidente Gustavo Petro había llamado a consultas su embajador ante EE.UU., Daniel García-Peña, quien ya se encuentra en Bogotá.

En la misma nota, la Cancillería adelantó que en las próximas horas el Gobierno informará de los próximos pasos a tomar.

La decisión llega en un momento de máxima tensión entre los Gobiernos de Colombia y de EE.UU. Petro ha protestado enérgicamente por las acciones de Washington en el Caribe, tras los constantes ataques letales a más de media docena de embarcaciones.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump acusó a Petro de ser «líder del narcotráfico» y anunció la suspensión de todos pagos y subsidios a Colombia, aunque sin detallar de cuáles se trata. Sobre la mesa también quedó la posible imposición de nuevos aranceles contra el país suramericano.

El Ejército estadounidense comenzó un gran despliegue en aguas del Caribe cercanas a Venezuela, bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico.

Venezuela ha calificado esas acciones de «agresión» y ha cuestionado la verdadera razón de los operativos, sosteniendo que se trata de un intento de cambiar el régimen en Caracas para apropiarse de sus recursos naturales.

Petro ha considerado que no existen excusas para la escalada bélica unilateral contra Venezuela y se ha posicionado en contra de los ataques letales a embarcaciones en aguas internacionales, por considerarlos violatorios del derecho internacional.