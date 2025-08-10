Conferencia inspiradora a las candidatas del Miss RD Universo 2025

Fuente externa

Santo Domingo, RD.-En un ambiente cargado de entusiasmo y aprendizaje, el certamen Miss República Dominicana Universo 2025, presidido por la señora Magali Febles, el psicólogo sanitario residente en España Juan Rojas, impartió una charla motivacional dirigida a las candidatas en el Salón Bar de Plaza Sambil, en Santo Domingo.

La conferencia tuvo como eje central el agradecimiento, la seguridad personal y la determinación para luchar por los objetivos. El mensaje transmitido destacó que una corona no se gana únicamente participando en un concurso, sino que representa la oportunidad de convertirse en una mujer empoderada, capaz de ser una digna representante y portavoz de proyectos que favorezcan a la sociedad.

El encuentro contó con la ponencia especial del psicólogo general sanitario Juan Rojas, invitado desde España para compartir sus conocimientos internacionales con la organización. Durante su intervención, Rojas resaltó la importancia de que cada candidata se centre en sí misma y adopte palabras clave que refuercen su autoconfianza como: “Yo quiero, yo puedo, yo soy capaz”. También presentó técnicas de respiración enfocadas desde la psicología positiva, con el fin de fortalecer la seguridad y el manejo emocional en escenarios de alta exigencia.

Las candidatas participaron activamente con preguntas, comentarios y expresiones de satisfacción por los conocimientos recibidos. Juan Rojas enfatizó que la experiencia de un concurso de belleza se vive una sola vez y forma parte del currículum personal, siendo también una plataforma para el crecimiento y la proyección de cada participante.

La presidenta del certamen, Magali Febles, expresó su satisfacción y agradecimiento por la intervención de Juan Rojas, valorando sus aportes como un recurso motivador y transformador para las jóvenes aspirantes.

Para más información sobre el trabajo del psicólogo Juan Rojas, puede visitar www.psicologojuanrojas.com. Actualmente, Rojas es voluntario de la Cruz Roja en España y ofrece acompañamiento psicológico online, con tarifas accesibles para la comunidad dominicana, garantizando un servicio profesional y de calidad.

Durante su intervención, Juan Rojas expresó su gran agradecimiento a la señora Magali Febles, con quien mantiene una amistad de más de veintipico de años. Destacó que ha sido una experiencia marcada por la fidelidad, la honradez y el respeto mutuo entre ambos profesionales.