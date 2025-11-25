Congreso Nacional presenta avances de la Reforma Integral “Déjala Ir” en el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer

Fuente externa

Santo Domingo, – El Congreso Nacional celebró este martes un acto masivo en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde se presentaron los avances de la Reforma Integral “Déjala Ir” una iniciativa que busca prevenir y erradicar los feminicidios y filicidios en la República Dominicana.

Durante el acto, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, expresó “hoy celebramos los pasos que hemos dado y las visitas efectuadas. No solo debemos legislar en el hemiciclo, sino también en la cabeza y en el corazón de todos los hombres y mujeres”, expresó el legislador, al mostrar su apoyo a esta reforma.

La propulsora de la iniciativa, diputada Kinsberly Taveras, explicó el significado del nombre: “Se llama ‘Déjala Ir’ porque no es un permiso, es una orden que va directo al corazón del problema.

Señaló que es deber del Estado poner límites. “Hay que desmontar la idea de que en pleito de marido y mujer nadie se mete. Hoy sí nos estamos metiendo”, agregó.

Taveras resaltó el respaldo institucional y destacó: “Quiero agradecer a Alfredo Pacheco, quien aun estando en tratamiento de salud ha permanecido con nosotros. También al titular del Senado Ricardo de los Santos, siempre firme”.

La legisladora informó que 10 proyectos de ley relacionados con la prevención y erradicación de la violencia ya han sido sometidos al Pleno y anunció que la reforma integral «Déjala ir» recorrerá todo el país: “Iremos a cada una de las provincias, porque este compromiso es nacional”, afirmó.

Reiteró la necesidad de un pacto de Estado: “La vida se salva cuando se legisla y cuando se ejecuta. Sin importar quién gobierne mañana, la vida debe seguir siendo prioridad”.

Asimismo, la presidenta de la Comisión de Género del Senado, Aracelis Villanueva, declaró que el país vive “un día histórico, nos hemos unificado para eliminar la violencia en los hogares. No podemos permitir que caiga una mujer más ni un niño más”, enfatizó.

Participación de las academias y expertos

Universidades, centros de investigación y especialistas han sido integrados formalmente a las comisiones para producir informes técnicos con consenso social, político y académico.

Gira nacional de presentación y diálogo

Las legisladoras y legisladores de Déjala Ir han sostenido encuentros con: los principales partidos políticos, gobiernos locales, organismos especializados, medios de comunicación, organizaciones sociales y ONGs, líderes comunitarios, FUNGLODE, LMD, FEDOMU y FEDODIM.

Este proceso ha permitido que la reforma cuente con una base de apoyo territorial, institucional y ciudadana sin precedentes.

Alianza con los gobiernos locales

Los 158 ayuntamientos y 235 distritos municipales acogieron la iniciativa y se comprometieron a: crear Oficinas Municipales de Prevención, asignar el 1 % del presupuesto local, acompañar familias en riesgo, fortalecer redes comunitarias contra la violencia.

Además, la diputada Taveras, proponente de la Ley Marco Déjala Ir y coordinadora del movimiento legislativo, destacó en su intervención que la prevención de la violencia exige un compromiso integral del Estado dominicano:

“Las leyes sin implementación no salvan vidas. Y la implementación sin respaldo legislativo tampoco. La violencia vive en las zonas grises del Estado. Por eso necesitamos un acuerdo de Estado, donde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y todos los poderes actúen unidos para proteger a las mujeres y a las familias dominicanas”, indicó.

Taveras explicó que la reforma propone medidas de alto impacto como: un trabajador social por cada 300 estudiantes, la creación del SINAT (Sistema Nacional de Alerta Temprana), pilotos en provincias con mayor violencia, educación emocional y masculinidades positivas en las escuelas, política nacional del cuidado, articulación territorial con gobiernos locales, rutas de protección comunitaria, justicia especializada y empoderamiento económico para las mujeres en riesgo.