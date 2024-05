Día de las Madres en República Dominicana

Por María Hernández

Cariño, mimo y amor fraternal es lo que reciben los hijos de su madre que, sin embargo, tampoco deja de corregirlos cuando se da cuenta de que ellos no van por buen camino.

La mujer es la única persona en el mundo que ejecuta tres funciones, de manera ejemplar: hija, madre y abuela.

Para una madre no hay cansancio. Es la primera que se levanta y la última que se acuesta, siempre con una sonrisa en los labios y una mano lista para acariciar a los hijos aunque tenga dolor o cansancio por los afanes del día.

La madre es un ser sublime que ríe cuando sus hijos ríen y llora junto a ellos cuando estos pasan por momentos tristes y desafortunados.

Los orígenes del Día de las Madres se remontan al 30 de mayo de 1926, en el gobierno del general Horacio Vásquez, cuando se celebró por primera vez. Su esposa, la poeta Trina de Moya fue quien escribió las letras del Himno a las Madres que hoy, con mucha emoción, se canta en las escuelas y otros escenarios.

La madre es capaz de dar la vida por sus hijos. Recuerdo la narración de una madre dominicana en un programa de televisión cuando decía que en un momento de su vida tenía que dejar de comer para poder alimentar a sus hijos con la poca comida que conseguía. La población pobre de nuestro país está pasando mucha hambre y sin esperanza de poder cambiar ese rumbo en la actualidad.

En cuanto al embarazo en adolescentes, superamos a naciones tan pobres como Haití, El Estado, a través de instituciones como el Ministerio de Educación, Salud Pública, Ministerio de la Mujer y de la Juventud, entre otras, debe investigar por qué, al segundo trimestre del año 2023, la provincia Peravia es la de mayor porcentaje de embarazos en adolescentes con respecto al total de embarazos ocurridos en esta provincia, seguida de Elías Piña, Dajabón, Pedernales, y San Cristóbal, según la Oficina Nacional de Estadísticas(ONE).

De acuerdo a un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas(UNFPA), con datos de ONE, en nuestro país un 20,4% de las jóvenes entre 15 y 19 años son madres, lo que representa un alto riesgo para ellas y sus bebés y obliga a más de la mitad a abandonar sus estudios, un reto al que las autoridades no le tienen respuestas a corto, mediano y largo plazo.

Además, cada día son más las mujeres que por diferentes causas quedan solas al frente de los hogares. En la condición de cabeza de hogar, el 38.0% son mujeres de un total de 390,242 que hay en nuestro país, como lo describe el periódico El Dinero en un escrito.

Las madres inventan lo que sea para echar hacia delante a sus hijos como trabajos de salones de belleza, cocina callejera, trabajadoras domésticas, lavan y planchan, paleteras, venden productos en los semáforos y otros.

Ser madre es una lotería, como dicen. Algunos hijos siguen los valores familiares que se les enseñan, pero otros copian otros modelos y deciden delinquir y alejarse de la vida en plenitud y bondad que les han enseñado sus padres y en especial su madre.

En los países desarrollados ser madre o padre es una bendición y el Estado asume el crecimiento de ese hijo como si fuera propio.Les garantizan salud, educación y cobijo hasta que tengan su mayoría de edad e incluso les ayudan a adquirir casas o apartamentos subvencionados por el gobierno, como es el caso de Suecia, Finlandia, Suiza, entre otros.

En la República Dominicana la seguridad alimentaria y social de la gente no es una prioridad para el Sistema y se nota en la violencia social que mantiene a los ciudadanos sumidos en la desesperanza y el olvido por parte de las autoridades que deberían garantizar esos servicios. Las amas de casa tienen que hacer de «Tripas corazón», como dicen para tratar de que su familia no pase hambre.

«En este día de las madres debemos consagrar una hora a ella, a la madre de todos, a la que cada día pasa por nuestro lado sin que sepamos su nombre; a la que ya murió y a la que aún vive. No pensemos solo en la nuestra, en la que nos llevó en su entraña y nos cobijó con su amor», Carta de Juan Bosch con motivo del Día de las Madres que se puede encontrar junto a otros párrafos muy interesantes en el portal juanbosch.org.

Dentro de los países que también celebran el Día de las Madres en el mes de mayo, además de la República Dominicana, se encuentran Estados Unidos, aunque en fecha diferente, el 12 de mayo, Puerto Rico, Canadá, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, Brasil, España, Portugal, Alemania, Sudáfrica, Lituania,Italia, Finlandia, Dinamarca, Bélgica, Grecia, Japón, entre otros.

Madre solo hay una. Cuídala y demuéstrale cuánto la aprecias, mientras lo puedas hacer. La vida está llena de sorpresas que no siempre son gratas.

Mucha salud y bendiciones para todas las que saben ya lo que es la maternidad y que no le quitan a los infantes el derecho a nacer, independientemente de las circunstancias en que hayan sido creados o de los problemas de salud con que se hayan formado.