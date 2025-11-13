Diputados se reúnen con merengueros y bachateros interesados en proyecto de ley que beneficiará estos ritmos musicales

Fuente externa

SANTO DOMINGO.– El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco encabezó este miércoles una reunión con cantantes de merengue y bachata, donde fue presentado un proyecto de ley para la promoción, protección, preservación y difusión de estos dos ritmos musicales.

En la actividad, llevada a cabo en el Salón Danilo Medina, estuvieron presentes importantes merengueros y bachateros que ven como muy positivo el proyecto de ley.

La iniciativa de los diputados José David Báez, Danilo Díaz e Ycelmary Brito O´Neal busca impedir que el merengue y la bachata sean géneros musicales se fortalezcan y se mantengan siempre activos en la cultura de la República Dominicana.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco recibió la iniciativa legislativa de manos de los proponentes José David Báez, Danilo Díaz e Ycelmary Brito O´Neal, quienes aprovecharon para motivar la pieza legislativa.

En la actividad celebrada en el Salón Danilo Medina las palabras de bienvenida fueron ofrecidas por el maestro Ramón Orlando, quien aprovechó la ocasión para destacar la importancia que para la dominicanidad tiene la iniciativa legislativa.

“Me parece que lo que se está planificando aquí es algo de vida y quiero en este momento darle las gracias a los señores que han venido como Robert del Castillo, a Chuki, Pochi Familia, Silvio Mora, Kinito, Jandi Ventura, El Jefri, José Peña Suazo, Freddy Geraldo, José Antonio Rodríguez, Dionis Fernández” expresó Ramón Orlando.

Hablan los proponentes

Mientras que Danilo Díaz expresó que entre los considerandos del proyecto se plantea ofrecer clases de merengue y bachata en las escuelas públicas a la hora extendida.

Además, José David Báez, manifestó que hace tiempo que viene pensando en el desarrollo de este proyecto de ley, que beneficiará a los ritmos nacionales, como son la bachata y el merengue, para que no se pierdan con el tiempo.

Asimismo, Ycelmary Brito O´Neal, otra de las proponentes, expresó que como artista tenía que estar presente, así como el senador Héctor Acosta, “con quien ya nos reunimos y nos prometió dar todo el respaldo desde el Senado de la República.

De igual forma, Pochy Familia, quien habló en nombre de los artistas, destacó que este es un momento histórico para el país y la música dominicana, debido a que es la primera vez que se trabaja un proyecto de tal magnitud desde el primer poder del Estado.

«Trabajando con el doctor Guido Gómez Mazara, presidente de Indotel, en un proyecto que busca llevar nuestra música a las fronteras con Haití, nos dimos cuenta que la música que se escucha no es la dominicana, sino el Kompa, una música haitiana, que es su ritmo nacional y la mayoría de las emisoras que se escuchan son las de Haití, algo muy penosos, por eso apoyamos proyectos como este», resaltó Familia.

Día Nacional del Merengue

Durante la reunión, el presidente de la Cámara de Diputados anunció que con motivo del Día Nacional del Merengue que es el 26 de noviembre se trabajará conjuntamente con el Senado un acto sobre este género musical.

“Vamos a celebrar ese día del merengue en la República Dominicana con un gran acto donde vamos a tener una charla, ya está confirmado que Pochi Familia es la persona que va ha ser el principal expositor, solo nos falta fijar el día”, precisó Pacheco.

En la actividad también estuvieron presentes diputados y diputadas de las diferentes bancadas partidarias, quienes compartieron momentos muy amenos con los artistas que asistieron