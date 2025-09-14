Fuente Externa

MAO, VALVERDE, República Dominicana.- Los dirigentes del Movimiento Marcelino Vega (MMV), Gabriel Cruz «Cruzman’ y Wilson Guerrero, asistieron a la concurrida juramentación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en esta Filial, donde el comunicador Ángel Álvarez será el secretario general y Brayan Fernández secretario de organización durante el período 2025-2027.

El gremialista Gabriel Cruz, presidente electo en el Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP) 2025-2027, en las pasadas elecciones del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), ponderó las calidades de los dirigentes de Valverde y la organización del evento.

«Esta directiva encabezada por los compañeros Ángel y Brayan junto al equipo que les acompaña sabemos que hará un trabajo memorable para sus miembros y la sociedad de Valverde, una muestra desde ya es la excelente juramentación que han organizado y el compañerismo que exhiben es garantía de éxito», destacó el profesor Cruzman.

Además, expresó que tanto Ángel Álvarez como Brayan Fernández y quienes les acompañan en la directiva son marcelinistas auténticos, éticos y con capacidad en gestión gremial.

Mientras que, el secretario general del SNTP Filial Santo Domingo Este, Wilson Guerrero, ponderó el espíritu gremialista y entusiasmo que ha despertado entre sus miembros esta filial del noroeste por la juramentación de los compañeros que la encabezan, ya que augura cumplirán con las principales demandas de sus miembros.

Agregó, “ustedes también deben estar vigilantes ante acciones que seudos dirigentes, desde hace tiempo, están violentando los estatutos y reglamentos del SNTP con fines de exclusión y malas prácticas”.

El nuevo secretario general, licenciado Ángel Álvarez, expresó que su gestión estará sustentada en la defensa de los derechos de los periodistas y trabajadores de la prensa, la capacitación continua y la consolidación del gremio en la provincia.

El acto concluyó con palabras de agradecimientos del secretario de organización, Brian Fernández Báez, quien despertó emociones y aplausos entre los presentes.

Esta es la primera juramentación que realiza una filial del SNTP para el período 2025-2027, la cual fue celebrada en el salón principal de la gobernación de la provincia Valverde, durante un acto solemne que congregó a autoridades civiles, legislativas, religiosas, militares y del sector profesional.

Esta ceremonia contó con la presencia en la mesa principal, además del secretario general Ángel Álvarez, por la gobernadora provincial, Martha Collado; el senador Odalís Rodríguez; el diputado Rubén Peñaló; el sacerdote Sinencio Peralta, entre otras personalidades.