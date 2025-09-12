Fuente Externa

Santo Domingo. En el marco de los preparativos para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el Servicio Nacional de Salud (SNS) anunció que su director ejecutivo, doctor Mario Lama, fungirá como asesor médico honorífico del Comité Organizador del evento deportivo.

De acuerdo con lo pactado en el convenio firmado entre el SNS y el Comité Organizador, el doctor Lama desempeñará un papel clave en la supervisión y coordinación de los servicios médicos hospitalarios que estarán disponibles durante la celebración de los juegos.

Como parte del acuerdo, se conformará una Comisión Mixta de Coordinación, integrada por directores regionales, hospitalarios y de servicios médicos del SNS, que trabajará de forma conjunta y permanente con el Comité Organizador. Esta comisión se encargará de garantizar la implementación efectiva de los servicios de salud, velando por la calidad y eficiencia en la atención médica de los atletas, delegaciones y personal técnico.

El doctor Lama destacó que la coordinación entre los distintos centros de salud y equipos médicos será esencial para asegurar la capacidad de respuesta del sistema sanitario durante el evento deportivo. “Este rol de asesor médico honorífico es un gran honor y una responsabilidad que asumiré con total compromiso, para garantizar que el sistema de salud del país brinde la mejor atención médica durante los Juegos”, afirmó.

Asimismo, subrayó que este esfuerzo conjunto representa un hito en la organización de eventos deportivos internacionales en el país, y demuestra la capacidad del sistema de salud dominicano para responder con estándares de clase mundial ante cualquier eventualidad médica.

La Comisión Mixta trabajará con reuniones periódicas y una agenda de seguimiento técnico, orientada a establecer protocolos, rutas críticas y capacidades hospitalarias, asegurando así la protección de la salud y el bienestar de todos los participantes durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.