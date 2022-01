Eclécticos y apolíticos

Por Faustino Collado

La crítica al eclecticismo y a los eclécticos que hacen los marxistas no se refiere a la consulta y uso de diferentes autores, fuentes y corrientes del pensamiento.

Como se sabe, nadie parte de cero en cuanto al conocimiento se refiere. Marx tampoco partió de cero. Por ejemplo, usó una parte de la dialéctica de Hegel, parte de la Economía clásica liberal, a los enciclopedistas que abordaron el problema social, junto a los pre socialistas.

Ahora bien, como buen cientista social, Marx siguió un camino científico: tomó, criticó, dejó, innovó, forjando una concepción superior y completa.

Los eclécticos no hacen eso. Estos reunen, cruzan, solapan, amasijan lo que otros han aportado. De ahí resulta, en buen dominicano, un sancocho o salcocho textual y explicativo. Indefiniciones y confusiones en el estudio y esclarecimiento de un tema o problema.

Generalmente, el ecléctico no toma partido, es un «analista independiente», un sintetizador, y, en ese sentido, es semejante a aquellos que se definen «apolíticos». En el fondo, ambos defienden el estatus quo burgués, aunque sean partidarios de algunas reformas.

Por supuesto, el marxismo no ha explicado muchos temas específicos y nuevos, como algunos aspectos del feminismo, la preferencia sexual, del medio ambiente, de la Psicología, etc., y por eso, tenemos que recurrir a autores no marxista, aunque, lo hacemos con una visión crítica.

Pero, el marxismo si nos orienta ante cualquier problema con su método general de ver la existencia material, social y del pensamiento, que es el método dialéctico, parte del método científico. El marxismo tiene, además una concepción filosófica, que es la materialista, que contribuye al mejor entendimiento de la realidad.

¿Solo los marxistas y materialistas usan la ciencia y producen conocimiento científico? No. Y no tenemos problemas con eso si coincidimos con otros, incluidos idealistas, en evidenciar la verdad usando métodos científicos. Hay muchas coincidencias epistemológicas entre muchas corrientes diferentes, porque así como el mercado se ha mundializado, la ciencia se ha universalizado.

La «quiquiya» viene cuando nos adentramos a lo social, a los intereses de clases, al tema de la explotacion, la desigualdad, a la esencia de clase del Estado, donde, por ejemplo, Weber y sus estudios de la burocracia se queda corto, o Pikety en su abordaje del capital en el siglo XXI, así como otros eclécticos.