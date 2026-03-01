EE.UU. reconoce sus primeras bajas en la agresión contra Irán

RT.-Tres militares estadounidenses han muerto y cinco han resultado gravemente heridos en el marco de los ataques del país norteamericano contra Irán, informó este domingo el Mando Central de Estados Unidos.

Según apuntó el organismo, varios militares sufrieron heridas leves por metralla y conmociones, y se encuentran en proceso de regresar al servicio. «Las operaciones de combate de gran envergadura continúan y nuestro esfuerzo de respuesta sigue en curso», aseveraron.

Previamente, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, declaró que Estados Unidos no inició el conflicto con Irán, pero aseguró que le pondrá fin.

«No toleraremos misiles potentes dirigidos contra el pueblo estadounidense. Estos misiles serán destruidos, junto con la producción de misiles de Irán. La Armada iraní será destruida. Y como el presidente [estadounidense Donald] Trump ha dicho toda su vida, Irán nunca tendrá armas nucleares. Estados Unidos no inició este conflicto, pero lo terminaremos», escribió Hegseth.

En medio de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, el Ministerio de Defensa israelí anunció la madrugada del sábado el lanzamiento de un ataque «preventivo» contra la República Islámica de Irán para «eliminar las amenazas al Estado de Israel».

Más tarde, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que las fuerzas de Washington se habían unido a la agresión contra el país persa.

En respuesta, Irán lanzó varias oleadas de misiles balísticos hacia Israel, así como contra bases estadounidenses situadas en países de Oriente Medio. Durante la agresión conjunta de EE.UU. e Israel contra el país persa, murió el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, cuatro familiares suyos y varios altos cargos del país persa.