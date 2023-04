El ambiente de Semana Santa será de goce para muchos y recogimiento para pocos

Por: León Felipe Rodríguez

LOS MINA, Santo Domingo Este.– A partir de este jueves santo 6 de abril y hasta el domingo 9 del presente mes, miles de dominicanos que iniciarán a plenitud sus vacaciones de Semana Santa, se olvidarán de sus creencias para dedicarse al disfrute desenfrenado de un asueto en el cual las bebidas alcohólicas correrán por las venas de muchos paganos que gozarán hasta más no poder, alegando que están en la Semana Mayor confundiendo su significado.

También, la ocasión será propicia para que diferentes sectores de la sociedad dominicana tomen una pausa y den una tregua al Gobierno, en sus exigencias y demandas diarias de mejoras en sus condiciones de vida, empleos, reivindicaciones gremiales, ataques políticos y de otras índoles.

Asimismo, será ocasión para que una gran cantidad de personas inicien actividades que no acostumbran alegando no tener tiempo , como ejercitarse , practicar algún deporte, visitar a vecinos , entre otras que nunca cuentan en su rutina diaria porque el trabajo le agota y simplemente no hay tiempo para eso.

En los planes de otros, que cada año son menos, está congregarse en iglesias a orar, unirse en peregrinaciones religiosas y de paso ahorrarse unos pesitos porque el tiempo no está para derrochar, a diferencia de las multitudes congregadas en playas, balnearios, y otros lugares de esparcimiento dando riendas sueltas al disfrute no importa lo que cueste, bajo la creencia de que las cosas de Dios pueden esperar y en el caso de los más jovencitos las dejan para cuando estén más viejitos.

Desde este jueves santo, miles de vacacionistas ya han preparado sus maletas y bultos con raciones alimenticias suficientes, bebidas alcohólicas, abundancia, condones para disfrutar del sexo y otros asuntos de la vida pagana para ser utilizado en el momento preciso, aún el Viernes Santo, sin los temores de antaño de que se podrían quedar pegados por sus órganos genitales , aquellos que en un día tan sagrado se dieran a hacer el amor.

Muchos vacacionistas en su mayoría jóvenes, estarían prestos a convertirse en “Don Juan”, en su conquista a las chicas de su gusto por sus condiciones físicas, mientras que otros volverán posiblemente a encontrarse en una nueva cita para rememorar acciones del año pasado cuando se conocieron y acordaron verse de nuevo en el mismo lugar.