JCE advierte no estarán permitidas las encuestas a boca de urna el domingo 19 de mayo

El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), integrado por Román Andrés Jaquez Liranzo Presidente y los miembros titulares Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Altagracia Fernández, Patricia Lorenzo Paniagua y Rafael Chami Isa, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, tiene a bien comunicar a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, así como también a las empresas encuestadoras y a la sociedad en general que, el domingo 19 de mayo de 2024, no estará permitida la realización de encuestas a boca de urna o exit poll, sondeos ni mediciones de ningún tipo sobre los resultados de las elecciones.

Se reitera que, en fecha 13 de mayo de 2024, el Pleno de la Junta Central Electoral dictó la Resolución No. 40-2024 que establece el protocolo para la emisión y divulgación de boletines electorales en las Elecciones Ordinarias Generales Presidenciales y Congresuales de 2024, en virtud de la cual este órgano electoral emitirá los resultados oficiales de las elecciones.

En Santo Domingo, República Dominicana, a los dieciocho (18) días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024).

***NOTA ACLARATORIA SOBRE ENCUESTAS A BOCA DE URNA ***



La JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE), en base a lo establecido en la Ley No. 20-23, Orgánica de Régimen Electoral, en su artículo 216, párrafos II y III, referente a que las firmas encuestadoras debidamente certificadas, podrán realizar encuentras o sondeos de boca de urna, siempre que las mismas sean depositadas en la Junta Central Electoral en sobres cerrados y sellados o lacrados, y hayan cumplido con los requisitos exigidos por la Junta Central Electoral, cuyos resultados no podrán ser divulgados. De igual forma, expresa que las encuestas o sondeos de boca de urna deberán realizarse de manera tal que no violen ni vulneren el derecho y el deber, relativo al secreto del voto establecido en esta ley.

En base al principio de legalidad y a la facultad que otorga al Pleno el artículo 20, numeral 13 de la referida ley, que establece lo siguiente: “Podrá modificar, por medio de disposiciones de carácter general, pero únicamente para una elección determinada, los plazos que establece esta ley para el cumplimiento de obligaciones o formalidades, o para el ejercicio de derechos, ya sea en el sentido de aumentar o en el de disminuir los plazos, cuando a su juicio, fuere necesario o conveniente para asegurar más eficientemente el ejercicio del derecho al sufragio”, comunica a los Partidos Políticos, así como a las firmas encuestadoras y a la sociedad en general, lo siguiente:

Este domingo 19 de mayo de 2024, no está permitida durante el desarrollo de la jornada electoral y hasta la emisión del boletín definitivo de los resultados electorales, la divulgación, publicación o difusión de encuestas a boca de urna o “exit poll”, en ningún medio de prensa, comunicación o redes sociales. Las mismas son para el consumo interno de los Partidos Políticos y Candidatos (as).

JCE: Junta Central Electoral informa emitió 106,174 duplicados de cédulas gratis a nivel nacional y en el exterior

Santo Domingo. – La Junta Central Electoral (JCE) informó este sábado 18 de mayo que se emitieron desde el primero de mayo hasta este viernes 17 un total de 106,147 (102,795 a nivel nacional y 3,352 en el exterior) duplicados de cédulas gratis a la ciudadanía para garantizar que nadie se quede sin acudir a las urnas mañana domingo de cara a las elecciones presidenciales y congresuales de República Dominicana.

En un informe el órgano electoral detalló que el miércoles 1 de mayo, se emitieron 6,602 duplicados de cédula gratuitamente a nivel nacional; el jueves 2 de mayo, un total de 9,883 (9,781 a nivel local y 102 en el exterior); el viernes 3 de mayo, 7,594 (7,487 en el país y 107 en el exterior); el sábado 4 de mayo, 457 (452 locales y 5 en el exterior); el domingo 5 de mayo, 103 duplicados del plástico a nivel local.

Asimismo, el lunes 6 de mayo se imprimieron duplicados 7,122 (6980 en suelo dominicano y 142 en el exterior); el martes 7 de mayo, un total de 7,501 (7,367 duplicados a nivel local y 134 en el exterior); el miércoles 8 de mayo, 9,375 (9,257 a nivel local y 118 en el exterior).

El jueves 9 de mayo se imprimieron 8,095 duplicados de cédulas en total (7,920 en suelo dominicano y 175 en el exterior); el viernes 10 de mayo, 8,171 (7,988 locales y 183 en el exterior); el sábado 11 de mayo, 398 (388 a nivel local y 10 en el exterior); el domingo 12 de mayo, en su totalidad solo se imprimieron 93 duplicados a nivel local; el lunes 13 de mayo, 7,931 (7,678 a nivel local y 253 en el exterior); el martes 14 de mayo, 8,166 (7,918 a nivel local y 248 en el exterior); el miércoles 15 de mayo, 7,417 (7,115 nacionales y 302 en el exterior); el jueves 16 de mayo, 7,705 (7,295 locales y 410 en el exterior); y el viernes 17 de mayo, 16, 137 (8,371 nacionales y 1,163 en el exterior).

A nivel de provincias, Santo Domingo fue la localidad donde más duplicados de cédulas de entregaron, sumando un total de 20,344 duplicados entregados; seguida del Distrito Nacional, donde se entregaron 17,799 plásticos.

La JCE hizo de conocimiento público el pasado 18 de abril que entregaría un duplicado de cédula gratuitamente a la ciudadanía hasta el 17 de abril, para garantizar que quien hubiese extraviado el plástico acudiera a ejercer el derecho del sufragio este domingo 18 de mayo.

6,603 solicitudes no pudieron ser atendidas por vencimiento de plazo y cierre de sistema informático

A la hora del cierre este viernes a las 4 de la tarde, 6,603 solicitudes no pudieron ser atendidas. La Dirección de Informática explicó que, debido a los protocolos de seguridad toda infraestructura que va a ser utilizada para un proceso critico debe entrar en veda por lo menos 72 horas antes del proceso y la red administrativa de las diferentes localidades, por seguridad, deben reducir al mínimo sus actividades para derivarlas hacia el proceso electoral, por ende, estas solicitudes no pudieron ser atendidas una vez vencido el plazo.

“Debido a la concurrencia de personas en los diferentes centros de cedulación donde debían ser instalados los equipos del cómputo electoral, los mismos debieron permanecer desinstalados hasta que concluyera el proceso de entrega del documento de identidad, los equipos de cómputo electoral y las credenciales, no pudieron ser verificados por los encargados de dicho cómputo en el tiempo previsto. Para poder garantizar la realización de este proceso era necesario concluir con el proceso de cedulación a la hora previamente acordada según la decisión del Pleno de esta Junta Central Electoral”, concluye.

De los plásticos pendientes de entrega están 1,029 en el Distrito Nacional; 1,340 en la provincia Santo Domingo; 456 en San Cristóbal; 454 en La Altagracia; 368 en San Pedro de Macorís; 372 en Santiago y los demás en la otras provincias del país.