El Desafío de Elegir Bien

Por Ramón Peralta

Faltando un minute para la seis de la tarde mi amigo Miguel me expresó ‘’Mi jefe me dijo que vote bien’’ y no se cómo hacerlo bien y usted Ramón podría indicarme como votar bien sin usted revelar por cual candidato es su voto

Con indecisión, mi mente descartó responderle con una parábola al estilo de Jesús, porque es demasiado atrevido querer actuar como Él y demasiado pretencioso para responderle con una frase adornada por metáforas al estilo de Neruda o Machado. Decidí hacerlo con la humildad de alguien como yo, que no posee la inspiración de los grandes poetas ni la inteligencia de su maestro. Como un mortal cualquiera, le respondí con los peores versos que he visto y oído.

Querido Miguel, en versos sinceros te confieso,

Mi voto es un secreto, pero en mi corazón honesto,

No será para comerciantes de la fe, ni farsantes,

Que se burlen de la miseria del pueblo, deslumbrantes.

Jamás apoyaré al que daña con pancartas ilegales,

O ensucia los potes de luz con pegatinas desleales,

Ni al prepotente que tapa murales con su nombre,

Faltando el respeto a los padres de la patria, ese hombre.

No daré mi apoyo a quien fue cómplice y beneficiario,

Del aquel acto nefario que no me atrevo a mencionar

El que usa la palabra del señor para lucrar,

Miente a diario, su oración es solo un disfraz.

Quien ora con sabiduría ve claro

Cómo ese hombre engaña y se aprovecha,

Usando la palabra divina para su beneficio,

Disfrazando sus ambiciones bajo falsos profetas.

Por eso mi voto siempre será

Para aquellos que, a pesar de la riqueza,

Mantengan la humildad como bandera,

Y no se dejen seducir por la falsedad enmascarada.

Guardémonos de los lobos disfrazados,

Porque por sus frutos serán conocidos.

Que nuestra elección sea sabia y justa,

Para construir un futuro lleno de luz y verdad.