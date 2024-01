Leonel está a tiempo de evitar catástrofe electoral en Santo Domingo Este

Por Ramón Peralta

Si Leonel logra persuadir al candidato a alcalde de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Este para que renuncie a favor de Luis Alberto, inmediatamente ganaría al menos 10 puntos en el municipio más grande del país. Además, el positivismo a favor de la Fuerza del Pueblo resurgiría en todo el territorio nacional, ya que la desafortunada decisión de elegirlo como candidato ha perjudicado al líder en todos los rincones del país.

Los simpatizantes de Leonel Fernández no tienen vínculos con el candidato a alcalde que les impusieron en una encuesta a destiempo que no tomó en cuenta la tasa de rechazo contagiosa de ese candidato. Luis Alberto, en cambio, tiene una buena relación con todos los dirigentes medios y candidatos municipales de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Este.

Sería una catástrofe electoral para ese partido verde mantener en la boleta a un candidato que, en las asambleas electorales que le hacen a él recibe menos aplausos que los principales candidatos a regidores y diputados de ese partido, lo cual es algo inédito ya que la figura principal siempre recibe más aplausos que los demás.

El mantenimiento de esa candidatura está erosionando la popularidad de los candidatos a diputados y regidores de la Fuerza del Pueblo, quienes desearían que la tierra se los tragara al sentir el rechazo de sus propios seguidores cuando en cualquier asamblea tienen que pedir el voto por su candidato alcalde.

Los candidatos a regidores y diputados de la Fuerza del Pueblo no están obligados a lo imposible. Si siguen presionando a los candidatos para que se suiciden políticamente, la Fuerza del Pueblo a partir del 19 de febrero tendrá un disgusto entre su militancia de dimensiones épicas.

Los dirigentes de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Este deben hablar con honestidad al líder y, de manera valiente, expresarle que se avecina una calamidad electoral para ese partido si continúan con ese candidato alcalde que lo único que hace es debilitar a todos los candidatos de ese partido en Santo Domingo Este.

Si los dirigentes de ese partido en Santo Domingo Este quieren seguir ocultándole la verdad a Leonel Fernández sobre el desastre electoral de esa candidatura alcalde, darán mala cuenta y serán los culpables de que en mayo los propios simpatizantes de la Fuerza Pueblo culpen al líder y el 19 de mayo le cobren en la urna a Leonel la decisión de entregarle la alcaldía de Santo Domingo Este al PRM.

Si los dirigentes quieren seguir mintiéndole al líder, allá ellos; pero en mi caso, me enfermo e incluso podría morir del corazón si me quedo callado conociendo de una situación que podría hacerle daño al líder y mejor presidente que ha tenido el país, que es Leonel Fernández.

Algunos condenarán este artículo de opinión y no me importa, porque mi conciencia está tranquila. Deseo más el triunfo de Leonel que aquellos caballos de Troya que insisten en sacrificar a los candidatos locales de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Este para justificar la elección del candidato, al cual todos sabían que no podía representar la boleta verde en el municipio más grande de la República Dominicana.