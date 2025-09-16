Fallece el vice primer ministro de Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz
El vice primer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisas Ruiz, falleció este martes a los 88 años de edad, víctima de una penosa enfermedad, informó el diario cubano Juventud Rebelde, sobre el histórico funcionario que dirigió varios ministerios del área económica, representó al país a nivel internacional, fue miembro del Comité Central del Partido Comunista de la isla caribeña y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
«Muy triste noticia para Cuba el fallecimiento del querido compañero Ricardo Cabrisas Ruíz, un hombre ejemplar que dedicó toda su vida a la Revolución. Lleguen a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias y un fuerte abrazo en este difícil momento», expresó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel en X.
Según Juventud Rebelde, Cabrisas fue reconocido con múltiples galardones nacionales y extranjeros. Fue un hombre «sencillo, modesto y austero», que gozó de la confianza plena de Fidel Castro y Raúl Castro, así como de la Dirección del Partido Comunista, el Estado y el Gobierno. «Por los destacados servicios a la Patria se le otorgó el título honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba», resaltó el mencionado medio.