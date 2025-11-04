Fuente Externa

Santo Domingo, República Dominicana, – “Gracias a la implementación de la Política Nacional de Cuidados, la República Dominicana avanza y se consolida como país referente regional en la integración del cuidado como derecho, empleo digno y motor de desarrollo social y económico”, así lo indicó este lunes Gloria Reyes durante la presentación de los avances de esta estrategia que se inició en el año 2022.

En el encuentro con representantes de medios de comunicación, de las instituciones gubernamentales que forman parte de la Mesa Intersectorial de Cuidados y de agencias internacionales, la directora general de Desarrollo Social Supérate dio a conocer los logros más relevantes en el período 2022-2025, entre los que destacan la formación y capacitación de 4 mil personas cuidadoras certificadas por el Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep). De estas, 2 mil 112 pertenecen a hogares Supérate.

“La Política Nacional de Cuidados es una de las apuestas estratégicas más innovadoras del gobierno encabezado por Luis Abinader, que además de garantizar el derecho al cuidado también promueve la igualdad de género y la creación de empleo digno”, afirmó la titular de la Dirección de Desarrollo Social Supérate (DDSS).

Agregó, además, que esta estrategia tiene el potencial de crear nuevos empleos, crear empresas y garantizar el servicio, la atención en cuidados de adultos mayores y personas con discapacidad y dependencia.

Reyes también anunció que para 2026 se proyecta la ampliación del servicio al Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos. “Ser cuidador y cuidadora es una carrera técnica nueva que el Infotep ha creado y para el año 2026 iniciaremos la intervención a personas con discapacidad dependiente”.

En tanto, el director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), indicó que actualmente están habilitados 102 centros de día para atención domiciliaria, “esto también permite que las personas adultas mayores tengan atención especializada, lo que genera seguridad en los adultos mayores”.

Avances 2022-2025

De igual forma, Gloria Reyes apuntó la habilitación de 280 personas cuidadoras de Azua y Santo Domingo Este, los dos puntos donde se trabaja el piloto de cuidados, y quienes ofrecen sus servicios en los centros de día del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape).

El avance de la Política Nacional de Cuidados incluye la atención integral a más de 380 mil niños y niñas en el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).

Otro de los resultados destacables es que 8 mil 249 personas con discapacidad certificadas por el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) tienen acceso a dispositivos y servicios especializados.

Reyes señaló que la realización del Primer Dialogo internacional sobre Políticas de Cuidado y Equidad, con la ponencia magistral de Marisol Touraine, ex ministra de Salud y Asuntos Sociales de Francia, y más de 400 participantes, el país logró posicionar el tema del cuidado como un derecho humano y eje del desarrollo sostenible.

En el año 2025, en materia de cuidados República Dominicana exhibe la segunda graduación de personas cuidadoras: 91 mujeres y tres hombres, de Azua y del municipio Santo Domingo Este, así como la firma de un grupo de 100 egresadas del piloto Comunidades de Cuidado, quienes rubricaron cartas compromiso para iniciar pasantías supervisadas y remuneradas en Conape, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La directora de la DDSS destacó que los resultados de la Política Nacional de Cuidados en el período 2022-2025 se deben al esfuerzo de la Mesa Intersectorial formada por los ministerios de la Mujer, Hacienda y Economía y de Trabajo; también la DDSS, Conape, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia (Conani), Infotep, el Consejo Nacional de la Discapacidad (Conadis), el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) y la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

También participan entidades internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Cepal, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

La Política Nacional de Cuidados es una estrategia que combina la expansión de los servicios públicos de cuidado y la formación profesional de personas cuidadoras con la promoción de la corresponsabilidad social, haciendo especial énfasis en garantizar el derecho a ser cuidado en condiciones de dignidad y equidad.