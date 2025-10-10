INABIE beneficiará más de 22,000 estudiantes con evaluaciones y educación nutricional

Fuente externa

Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), a través de su Sistema Integral para la Vigilancia Alimentaria y Nutricional del Escolar (SISVANE), beneficiará a más de 22,000 estudiantes durante este año escolar con acciones de evaluación, seguimiento y la entrega de suplementos de forma gratuita, en los casos necesarios, como parte de su compromiso con el bienestar de los alumnos y el fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Hasta la fecha, ya han sido levantado datos antropométricos de 18,525 escolares, y para los próximos meses se contempla la realización de 10 intervenciones y 4 levantamientos adicionales en diferentes centros educativos del país.

El director del INABIE, Adolfo Pérez, destacó que ese programa forma parte de las acciones que realiza el Gobierno dominicano, a través de esa institución, en beneficio de los más de 2 millones de estudiantes del sistema público de educación y sus familias, así como de profesores, personal administrativo y de apoyo de las escuelas.

“Estamos trabajando de forma incansable para brindar las mayores atenciones y beneficios a los estudiantes de los centros educativos públicos, de manera transparente, por la importancia de los niños, niñas y jóvenes para el desarrollo del país”, expresó el servidor público.

Evaluaciones y seguimiento nutricional

El SISVANE permite conocer el estado nutricional de los estudiantes beneficiarios del PAE mediante mediciones antropométricas (peso y talla) y la aplicación de indicadores como peso, talla e índice de masa corporal para la edad.

Con esos datos, el equipo de nutriólogas y nutricionistas del INABIE identifica casos con bajo peso y son intervenidos mediante consultas y entrega de suplementos nutricionales de forma gratuita, cuando es necesario.

Asimismo, aquellos casos detectados con sobrepeso u obesidad reciben charlas de alimentación y estilos de vida saludable, con seguimiento continuo en ambos tipos de hallazgos.

Enfoque integral con las familias

La estrategia no solo atiende a los escolares, sino que también involucra a las familias y comunidades educativas a través de charlas, talleres y encuestas de diversidad de dieta, fomentando hábitos saludables que trascienden las aulas y llegan hasta los hogares.

Resultados previos y compromiso

Durante el año escolar 2024-2025, el SISVANE levantó datos de 26,711 estudiantes en 77 centros educativos, de los cuales 4,080 recibieron intervención por condiciones de bajo peso, sobrepeso u obesidad.

Con los avances logrados y la proyección de este nuevo ciclo, el INABIE reafirma su compromiso de garantizar no solo la provisión de alimentos a través del PAE, sino también con la salud integral de los más de 2 millones de estudiantes del sistema educativo público, contribuyendo con su aprendizaje y desarrollo.