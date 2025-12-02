Fuente Externa

Santo Domingo, RD. – El Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) anunció la reanudación oficial del servicio de envío de mercancías con valor mayor a 100 dólares hacia los Estados Unidos, tras la implementación del modelo Delivered Duty Paid (DDP), una solución aduanal avanzada desarrollada por la Unión Postal Universal (UPU) para garantizar operaciones internacionales más eficientes, transparentes y alineadas a los nuevos requerimientos regulatorios del comercio global.

La puesta en marcha de este esquema constituye un hito para el correo dominicano, ya que permite restablecer el flujo postal hacia uno de los destinos más importantes para la diáspora, el comercio electrónico y el sector exportador, luego de las limitaciones generadas por la suspensión del sistema de minimis en los Estados Unidos. Esta medida internacional afectó más del 80 % del tráfico postal mundial, exigiendo a los operadores nacionales adoptar nuevas metodologías de procesamiento que aseguren cumplimiento aduanal anticipado.

Con esta implementación, INPOSDOM se suma al grupo de administraciones postales que integran soluciones de cálculo avanzado, pago previo de obligaciones tributarias y estandarización aduanal, garantizando envíos más predecibles, seguros y competitivos.

¿Cómo funcionará el servicio bajo el modelo DDP?

El modelo Delivered Duty Paid (DDP) permite que todos los impuestos, aranceles y tarifas asociadas a una mercancía con valor mayor a 100 dólares sean calculados y liquidados antes de la exportación, directamente en el punto de origen. Esta modalidad incorpora un enfoque de costeo integral, evitando cargos inesperados al momento de la entrega y eliminando demoras derivadas de procesos aduanales no anticipados.

Este esquema es especialmente beneficioso para emprendedores, pequeñas y medianas empresas, exportadores no tradicionales y plataformas de venta digital, que requieren previsibilidad de costos y tiempos en sus operaciones internacionales.

Un paso firme hacia la modernización del servicio postal dominicano

La incorporación del modelo DDP reafirma el compromiso de INPOSDOM con la transformación digital, la optimización de procesos logísticos, y la adopción de tecnologías y estándares internacionales recomendados por la UPU. Este avance impulsa un sistema postal más robusto, competitivo y preparado para los retos del comercio transfronterizo moderno.

INPOSDOM continuará implementando mejoras orientadas a fortalecer la infraestructura postal, ampliar la oferta de servicios internacionales y garantizar soluciones logísticas seguras, eficientes y alineadas a los más altos estándares técnicos globales.

Invitamos a toda la ciudadania, empresas y residentes en el exterior a realizar sus envíos navideños y de fin de año con la debida anticipación, aprovechando la reapertura de este servicio hacia los Estados Unidos. Ante cualquier consulta sobre tarifas, requisitos o procesos, la institución pone a disposición su Centro de Atención al Cliente, donde recibirán orientación oportuna y asistencia especializada.