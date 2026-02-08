Jhonny Pujols afirma que el PLD “sacará al PRM del poder”, continúa inauguración de locales en Barahona*

Por Joselito Feliz

Barahona.– El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ingeniero Jhonny Pujols, continuó este domingo su recorrido por la provincia Barahona con la inauguración de locales municipales del partido, asegurando que la organización atraviesa “su mejor momento” en la demarcación.

Pujols informó que durante el fin de semana fueron inaugurados ocho locales gracias, dijo, al esfuerzo de la militancia y al compromiso de fortalecer la presencia territorial del partido. Explicó que estos espacios buscan garantizar que los miembros cuenten con lugares adecuados para el trabajo político, en el marco del proceso de reorganización interna y relanzamiento del trabajo orgánico de la organización.

Anunció además que el próximo domingo 15 el presidente del PLD encabezará una gran asamblea en Barahona para evaluar los avances en la línea organizativa y electoral. Aseguró que la receptividad de la población ha sido positiva y sostuvo que el PLD encabeza la oposición a nivel nacional.

Durante su intervención, Pujols criticó al Gobierno del PRM, afirmando que el país atraviesa un momento de alta corrupción y retroceso en materia de transparencia. Señaló que, según su visión, todos los días surgen denuncias y que incluso han existido sentencias del Tribunal Superior Administrativo obligando a instituciones a entregar información pública.

El dirigente peledeísta reiteró que el partido apoyará al candidato presidencial que resulte electo internamente para el 2028 y descartó respaldar aspirantes de otras organizaciones. Finalmente, defendió el eslogan partidario “Con el PLD estábamos mejor”, afirmando que responde al sentir de la población y que la organización se prepara para volver al poder.

En los recorridos, al secretario general PLD le acompañaron el presidente provincial Rafael (Pepe) Ferreras, el enlace provincial Giovanni Romero, Ruddy María Méndez (Niñin), Víctor Terrero, entre otros dirigentes municipales de Barahona. La jornada del sábado incluyó actividades en El Peñón, Las Salinas, Polo, Enriquillo y La Ciénaga. Mientras que este domingo, el recorrido inició sus inauguraciones en Cabral, Fundación y Vicente Noble.