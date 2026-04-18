Por Omar Liriano

Santiago.– El expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, encabezó la noche de este viernes una actividad de juramentación de nuevos dirigentes políticos, sociales y profesionales en la provincia de Santiago, en un acto que evidenció el crecimiento y fortalecimiento de esa organización en la región del Cibao.

El acto fue realizado en el local de la Fuerza del Pueblo en Santiago, donde se integraron importantes figuras provenientes de distintos sectores políticos y sociales, entre ellos el director de la Orquesta Sinfónica del Cibao, Ruddy Capellán; la excandidata a diputada y miembro del Comité Central del PLD, Eugenia Fernández (Nena); así como los exregidores Ramón Baret y Reyna Rodríguez. También fueron juramentados dirigentes comunitarios y políticos como Olimpia Rodríguez, Dionis Gómez y José Luis Tejada, junto a presidentes de comités intermedios que pasan a formar parte de la Fuerza del Pueblo.

Fernández estuvo acompañado por dirigentes de la organización en la provincia, incluyendo miembros de la Dirección Política y la dirección provincial. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del presidente provincial de la FP, Demóstenes Martínez, quien resaltó la magnitud del acto y el significado político de las nuevas integraciones.

Martínez afirmó que la presencia de los nuevos dirigentes refleja una tendencia clara en la población: “la provincia de Santiago ha entendido de manera clara, de manera contundente, que aquí no es que hay un solo camino, es que hay un único camino: el camino de la Fuerza del Pueblo, el camino del bienestar, el progreso y el futuro del pueblo dominicano”.

En representación de los juramentados, el maestro Ruddy Capellán explicó que su decisión de integrarse a la organización responde al impacto que tuvieron las políticas impulsadas durante los gobiernos de Leonel Fernández, especialmente en el ámbito cultural.

Capellán, oriundo de la comunidad de La Canela, en Santiago, destacó que gracias a la creación del Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Infantiles y Juveniles pudo desarrollarse como músico, alcanzando reconocimiento internacional, incluyendo su designación como artista de la UNESCO por la paz y su participación como director invitado en la Orquesta Sinfónica de Beijing. Señaló que no llega solo, sino acompañado de personas de su comunidad que confían en retomar el camino del desarrollo.

De igual manera, Eugenia Fernández (Nena) valoró las gestiones de gobierno de Leonel Fernández, señalando que durante esos períodos el país experimentó avances significativos en servicios básicos e infraestructura, como energía eléctrica, agua potable, carreteras, túneles y otras obras que impactaron positivamente la calidad de vida de la población.

Durante la noche de este viernes, Fernández también encabezó un encuentro tipo cóctel con empresarios de Santiago, en el que continuó el proceso de juramentación de nuevos integrantes que se suman al proyecto político de la Fuerza del Pueblo.

La agenda del fin de semana continuará este sábado 18 de abril, a las 3:00 de la tarde, con la asamblea de la Dirección Central de la región Este en La Romana, a celebrarse en el local de la Alianza Juvenil de esa ciudad. Mientras que el domingo 19 de abril, a las 10:00 de la mañana, el líder político encabezará la asamblea de la Dirección Central del Gran Santo Domingo y Monte Plata, en el Hotel Gran Barceló (Lina), en el Distrito Nacional.