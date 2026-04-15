Mérido Torres corta de raíz los rumores: se queda en el PRM

Cinthia Polanco

Santo Domingo Este.-En medio de versiones que han circulado con insistencia en algunos medios y corrillos políticos, el dirigente Mérido Torres decidió hablar claro.

Y lo hizo sin rodeos.

A través de una publicación reciente en Twitter —marcada como la primera parte de un hilo (1/2)—, Torres desmintió categóricamente que esté contemplando abandonar el Partido Revolucionario Moderno para integrarse a otra organización política.

“No estoy contemplando irme a ningún otro partido”, afirmó, en un mensaje que busca poner fin a las especulaciones

El pronunciamiento llega en un momento en que los rumores políticos suelen inflarse rápidamente, muchas veces sin sustento firme, pero con suficiente eco como para generar dudas dentro y fuera de las filas partidarias.

Con esta declaración, Torres marca una línea clara: sigue en el PRM.

La publicación, además, va acompañada de una imagen en la que se le ve en un ambiente distendido junto al presidente Luis Abinader, sonriente, lo que también envía una señal de normalidad y cohesión.