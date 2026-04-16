FP denuncia cinco años de fallas estructurales en prevención, infraestructura y gestión de riesgos en el país

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Santo Domingo.- La Comisión de Infraestructuras de la Fuerza del Pueblo, presentó una evaluación técnica y documentada sobre el manejo de las políticas públicas en materia de prevención, gestión de riesgos e infraestructura durante los últimos cinco años de administración gubernamental que preside el actual gobierno.Sostuvieron que el objetivo del documento busca exponer hechos verificables, analizar sus consecuencias para la población y presentar una ruta de acción inmediata basada en planificación seria, ejecución responsable y transparencia total.

En el documento presentado por la comisión se dijo que durante este período, la República Dominicana ha enfrentado fenómenos atmosféricos, inundaciones urbanas, colapsos estructurales y múltiples emergencias que han puesto en evidencia graves deficiencias en el sistema nacional de prevención y respuestas, además, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) han registrado actuaciones tardías, contradictorias y descoordinadas que costaron vidas humanas.

Se resaltó, que existen fallas en Alertas Tempranas, Prevención y Acciones Post-Fenómeno, dentro de las que resaltan: emisión de alertas fuera de tiempo o con mensajes inconsistentes entre instituciones, generando confusión durante eventos críticos como las tormentas Fred, Fiona y Franklin. El COE activó alertas con hasta 12 horas de retraso en varios eventos documentados entre 2021 y 2024. Ausencia de coordinación operativa entre el COE, ONAMET, INDRHI, ayuntamientos y Defensa Civil. Cada institución actuó de manera aislada, duplicando esfuerzos o dejando vacíos críticos de respuesta.

También, abandono del mantenimiento preventivo en drenajes pluviales, cañadas, puentes y sistemas de bombeo, resultando en inundaciones que se repiten en los mismos puntos año tras año sin soluciones permanentes. Entre 2022 y 2024, fenómenos atmosféricos previsibles causaron decenas de fallecidos, cientos de desplazados y pérdidas materiales estimadas en miles de millones de pesos, muchas de ellas evitables con prevención adecuada.

Otros puntos a destacar:

Los exponentes manifestaron que la Fuerza del Pueblo ha documentado casos concretos de colapso o falla estructural dentro de estos: Derrumbe de muros perimetrales en barrios como Los Alcarrizos, Pantoja y Villa Mella tras lluvias moderadas. Colapso parcial del puente sobre el río Nizao (2023) en una zona declarada de intervención prioritaria.

Inundaciones recurrentes en la Avenida Independencia, la 27 de Febrero y el Ensanche Ozama, pese a obras anunciadas.Fallas en el sistema de drenaje profundo del Gran Santo Domingo, con bombas inoperantes durante eventos críticos.Túneles y pasos a desnivel sin mantenimiento en la capital y Santiago; elevados con fisuras visibles sin inspección técnica reciente.

De igual forma, obras entregadas que requirieron reparaciones en menos de 12 meses, evidenciando vicios de construcción. Según reportajes de Noticias SIN y Telemicro, al menos 14 obras de drenaje inauguradas entre 2020 y 2023 presentaron fallas estructurales en su primer año de operación.

Anuncios oficiales versus resultados reales

En estos cinco años, el contraste entre el discurso oficial y la realidad verificable es contundente, ya que se han promesas sin resultados visibles, se pueden citar :soluciones definitivas al problema de inundaciones en el Gran Santo Domingo. Modernización completa del sistema de alertas del COE para 2022. Plan maestro de drenaje pluvial para 10 ciudades principales. Mantenimiento preventivo anual de todos los puentes nacionales.

La realidad verificada:

Inundaciones peores en zonas intervenidas, registradas por medios nacionales en 2023 y 2024. El COE operó con equipos de la era anterior al 2016 durante el paso del huracán Franklin. Solo 2 de los 10 planes de drenaje urbano fueron iniciados; ninguno completado. Según el MOPC, más del 40% de los puentes no tienen inspección técnica reciente.

Recursos Invertidos sin beneficios tangibles para la población

La República Dominicana ha destinado sumas históricas a emergencias e infraestructura durante este período, sin que la ciudadanía experimente mejoras proporcionales en resiliencia, seguridad o calidad de vida, se pueden citar: Presupuesto de emergencias (2020–2024), por un monto de 18,000 millones. Contrataciones directas sin licitación 9,500 millones. Préstamos externos (BID, BM, CAF), USD$ 850 millones. Personas desplazadas / evacuadas `por mas de 120,000 millones.

Manejo del Agua: Tormentas, inundaciones y agua potable post-fenómeno

Uno de los impactos más críticos y menos atendidos, de los fenómenos atmosféricos es la contaminación y pérdida del suministro de agua potable. Cada tormenta significativa interrumpe el acceso al agua en decenas de comunidades: durante la tormenta: contaminación de fuentes por sedimentos y aguas residuales; colapso de plantas potabilizadoras y sistemas de bombeo del INAPA.Primeras 48 horas: distribución improvisada sin protocolos sanitarios; riesgo elevado de leptospirosis, enfermedades diarreicas y cólera.Semana 1–2: restablecimiento en zonas privilegiadas mientras comunidades periféricas permanecen sin agua. El INAPA reportó hasta 21 días de interrupción en algunas provincias tras Franklin (2023).

Largo plazo: infraestructura hidráulica que nunca se repara completamente; comunidades que quedan dependientes de soluciones temporales que se vuelven permanentes.

Infraestructura eléctrica vulnerable ante eventos climáticos

Las intensas lluvias de abril evidenciaron el deterioro del sistema eléctrico nacional, con averías en subestaciones clave y apagones prolongados que afectaron a provincias como Puerto Plata, Espaillat y el Gran Santo Domingo :fallas en subestaciones como Los Prados, Arroyo Hondo y Paraíso, con apagones prolongados que aumentaron pérdidas económicas y deterioraron la calidad de vida.La subestación Paraíso quedó prácticamente colapsada por inundaciones, dejando sin energía a cerca del 60% del Polígono Central, incluyendo Piantini y Naco.

Falta de planificación territorial, ausencia de mantenimiento y escasa inversión en resiliencia del sistema eléctrico.Acción urgente requerida: reubicar o encapsular la subestación Paraíso, implementar un plan nacional de resiliencia eléctrica y auditar todas las infraestructuras afectadas.

Propuestas de la Fuerza del Pueblo:

Auditoría Nacional de Infraestructuras Críticas. Evaluación técnica independiente de puentes, túneles, drenajes, carreteras, hospitales, escuelas y sistemas de agua potable. Resultados públicos y vinculantes .Plan Nacional de Mantenimiento Preventivo.

Asignación presupuestaria fija, ejecución calendarizada por regiones y supervisión ciudadana con participación de colegios de ingenieros y arquitectos. Reforma del Sistema de Alertas y Gestión de Riesgos. Modernización tecnológica del COE y ONAMET, protocolos unificados y comunicación clara, temprana y accesible a toda la población.

Plan Nacional de Seguridad Hídrica ante Emergencias. Construcción de reservorios comunitarios, protocolos de potabilización de emergencia y generadores de respaldo para todas las plantas del INAPA en zonas vulnerables. Transparencia Total en Contrataciones y Ejecución.

Portales abiertos y actualizados en tiempo real, auditorías públicas obligatorias y participación de organismos independientes en la supervisión de todas las obras. Fortalecimiento de la Planificación Territorial. Eliminación de improvisaciones y obras sin estudios de impacto ambiental ni análisis de riesgo. La planificación debe preceder siempre a la ejecución.

La comisión estuvo integrada por: César Fernández coordinador de la comisión; Javier Ubiera, miembro; Hamlet Otáñez, secretario de Agua Potable y Saneamiento; Juan Gómez, secretario de Energía; Wilkin Moreno, secretario de Gestión de Riesgos y Atención a Emergencias; Mariano Germán, secretario de Obras Públicas; Tobias Crespo, Franklin Labour, Víctor Torres, y Jeffrey Infante de desarrollo territorial.