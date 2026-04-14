Dirigentes de Fuerza del Pueblo acuden al proceso de cedulación

Alta participación en la jornada de captura de datos y disposición de promover la renovación del documento en todo el territorio nacional.

Por Omar Liriano

Santo Domingo.– Dirigentes del partido Fuerza del Pueblo acudieron de manera masiva al proceso de cedulación, participando en la jornada de captura y actualización de datos realizada por la Junta Central Electoral (JCE) en locales de la organización, como parte del cronograma oficial de emisión del nuevo documento de identidad.

La jornada, desarrollada entre el lunes 6 y el sábado 11 de abril, permitió la asistencia de los distintos niveles de dirección del partido, en un esfuerzo orientado a preparar su estructura de cara al proceso nacional de cedulación.

El secretario nacional electoral de la Fuerza del Pueblo, Henry Merán, destacó que esta fase de captura de datos contó con una amplia participación de dirigentes, reflejando el compromiso organizativo del partido con este proceso.

“Ha sido una jornada de responsabilidad. Nuestros dirigentes han acudido al llamado y ahora asumen también el rol de motivar a la ciudadanía a participar en el proceso de cedulación en las fechas establecidas”, expresó.

Como resultado del operativo, fueron capturados y actualizados los datos de 3,319 dirigentes, de una proyección inicial de 3,468 convocados, lo que representa un nivel de ejecución de 95.70 %, evidenciando la capacidad de movilización y organización territorial de la entidad política.

Asimismo, el promedio diario de trabajo alcanzó los 553 dirigentes, con una dinámica creciente a lo largo de la semana y picos de mayor flujo entre jueves y viernes, cuando se registraron 761 y 787 capturas respectivamente.

El proceso fue desarrollado en tres centros habilitados: la Casa del Pueblo Johnny Ventura, para el Gran Santo Domingo; la Casa Nacional, para las regiones Este y Sur; y la sede provincial de Santiago, para la región Norte, lo que permitió una cobertura equilibrada del territorio nacional.

En esta jornada participaron miembros de la Dirección Política y Dirección Central, así como presidentes, vicepresidentes y secretarios generales de los distintos niveles territoriales, titulares de secretarías, vicesecretarios, personal administrativo, delegados políticos y equipos técnicos.

Merán subrayó que, tras completar esta fase, los dirigentes de la Fuerza del Pueblo asumen el compromiso de promover activamente la participación ciudadana en el proceso de cedulación, contribuyendo a su difusión en cada demarcación del país.

En ese sentido, indicó que la organización continuará acompañando las distintas etapas del proceso dentro del marco institucional correspondiente, manteniendo una actitud de colaboración y seguimiento.

En ese orden, el secretario nacional electoral reconoció el trabajo técnico y operativo desplegado por el personal de la Junta Central Electoral durante la jornada, valorando su disposición para desarrollar este proceso de manera organizada.