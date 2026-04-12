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La Jornada, que arrancó el domingo 22 de Marzo, y que se extenderá hasta Noviembre por todas las provincias, municipios, distritos municipales, y circunscripciones, se considera una verdadera revolución organizativa, que procura consolidar las estructuras del partido en toda la geografía nacional.

El operativo en Santo Domingo Este, realizado este domingo 12 de Abril, se llevó a cabo bajo la coordinación de la Dirección de la Circunscripción Uno de la FP , presidida por Luis Hernández, y Nathanael Concepción, miembro de la Dirección Política de la FP y Supervisor del partido en ese municipio de la provincia Santo Domingo.

El propósito de la actividad es fortalecer, consolidar las estructuras del partido, consciente de la importancia del trabajo y la unidad de la Fuerza del Pueblo, con miras a los venideros procesos de lucha y electorales.

Además de Hernández, en la coordinación de los trabajos del operativo participaron Ramón Reví, enlace del partido en la Circunscripción Uno, así como Norma Molina, Luis Flores, Ramón Ramírez, Manuel Payano , Pedro García, Janeyri Montero, Radhames Helena, Anibelka Rodríguez e Ignacio Pérez, entre otros dirigentes de la Circunscripción Uno de la FP en Santo Domingo Este.

Al destacar la importancia de la Jornada de Crecimiento, Luis Hernández precisó que este trabajo complementa las labores de empadronamiento de La Jornada de Afiliación realizada por la Fuerza del Pueblo, con el propósito de formalizar y consolidar el padrón del partido a nivel nacional, con una membresía no menor de dos millones de miembros.

Su objetivo general—apuntó— es captar más afiliaciones, contar con mejores estructuras, tener más cercanía con la gente, y sobre todo más presencia de la Fuerza del Pueblo en cada rincón de la nación dominicana.

Hernández subrayó que con estas labores no se trata solo de crecer, sino de tener una mayor organización para ganar los venideros compromisos electorales.

La gente daba muy buena acogida a los equipos de la Circunscripción Uno que participaban en los trabajos de la Jornada de Crecimiento de la FP que abarcó a los distintos sectores de SDE.

En general, la gente que conversaban con los participantes en la jornada, se identificaban y mostraban su complacencia por las posiciones del partido frente a situaciones que golpean a la familia dominicana, sobre todo a los más necesitados, como son el alto costo de la vida, los precarios servicios de salud, agua, energía y el clima de inseguridad ciudadana.

La Jornada Nacional de Crecimiento, Fidelización, y Reorganización de sus Estructuras de Base, y Direcciones Medias, que se extenderá hasta Noviembre de este año, es parte de una gran estrategia de fortalecimiento y organización de la Fuerza del Pueblo en toda la geografía nacional, en consonancia con las aspiraciones de la mayoría de la población de que asuma las riendas del país, para llevarlo por senderos de desarrollo y progreso.