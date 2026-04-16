Fellito Suberví exhibe resultados en la CAASD

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Santo Domingo. – En el marco de la celebración del 53 aniversario de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), el ingeniero Fellito Suberví destacó los avances logrados durante cinco años de gestión que han transformado cañadas, mejorado drenajes y reforzado el sistema de agua potable en el Gran Santo Domingo.

El director de la CAASD agradeció a Dios por permitirle mejorar las condiciones de vida a miles de familias que residen en las cercanías de las cañadas intervenidas y saneadas, y aseguró que se han ejecutado obras en 45 kilómetros de cañadas, de los cuales 19 kilómetros han sido entregados totalmente saneados.

Explicó que estas intervenciones han llevado seguridad, calidad de vida y dignidad a más de 25 comunidades y sectores de la provincia Santo Domingo y del Distrito Nacional.

“Las zonas intervenidas no sufrieron inundaciones durante las últimas lluvias, como son los casos de la antigua cañada Tiradentes, donde se levantó el Cristo Park; un tramo de El Café de Herrera, Los Cocos, Los Peralejos, Arroyo Hondo, Los Rieles, Villa Emilia, Paseo de la Gracia, el Túnel de Capotillo y Gualey, entre otras. Esos sectores hoy son espacios seguros y de vida, donde la ciudadanía puede caminar sin miedo a anegaciones”, afirmó Suberví.

El cambio en agua potable

En materia de agua potable, el ingeniero resaltó la puesta en funcionamiento del Acueducto Oriental Barrera de Salinidad, que produce 136 millones de galones diarios para los residentes de Santo Domingo Este y parte de Santo Domingo Norte. Además, destacó el programa de recuperación de los principales sistemas que abastecen a Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional, como son los acueductos Valdesia, Haina Manoguayabo, Duey, Isa Mana y La Isabela, que aportarán mayor volumen y presión al servicio de agua potable.

“Estamos trabajando para recuperar la capacidad de producción de estos acueductos y optimizar el servicio en un cien por ciento. Todos los sistemas serán rehabilitados y adecuados a los nuevos tiempos”, sostuvo Suberví, al subrayar los avances en el fortalecimiento del servicio de agua potable y saneamiento en el Gran Santo Domingo.

Durante la celebración del 53 aniversario de la CAASD, el director de la Corporación precisó que en su gestión se han ejecutado acciones para mejorar la eficiencia operativa y ampliar la cobertura en el abastecimiento de agua potable en casi todos los sectores del Gran Santo Domingo, además del saneamiento de cañadas.

Reitera llamado a no tirar basura

Fellito Suberví reiteró el llamado a la ciudadanía a no arrojar desechos sólidos a las calles ni a las cañadas, porque son estos los que obstruyen los sistemas de drenaje y provocan inundaciones severas durante las lluvias intensas.

“Es difícil decirlo, pero es la realidad. Nosotros hemos encontrado todo tipo de desechos durante las intervenciones de cañadas, desde plásticos, que es lo más común, hasta chasis de vehículos, esqueletos de neveras y camas. Este tipo de acciones no debería estar ocurriendo, porque cada vez que lanzamos basura a las calles nos estamos limitando la vida. Por eso, reitero a las comunidades a ser más conscientes con el manejo de los desechos sólidos”, apuntó Suberví desde la Catedral Primada de América, donde se celebró una solemne eucaristía en homenaje institucional.

A la eucaristía asistieron gerentes, colaboradores de la institución e invitados especiales, quienes acompañaron el reconocimiento a los profesionales, técnicos y trabajadores que han hecho posible la transformación de cañadas, la mejora de la infraestructura y el fortalecimiento del servicio de agua potable.

Sobre la CAASD

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo fue creada mediante la Ley No. 498 del 13 de abril de 1973, con el propósito de garantizar el suministro de agua potable y la recolección de aguas residuales en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo.

Desde su fundación, ha desempeñado un papel clave en el desarrollo urbano y la salud pública, ejecutando proyectos de expansión, modernización y mantenimiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado sanitario en beneficio de millones de ciudadanos.