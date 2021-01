COVID-19 República Dominicana Confirmados: 199,672 Fallecidos: 2,482 Recuperados: 146,020 Activos: 51,170

Por: Neufris Perez Volquez

El magistrado Alejandro Vargas ha impregnado un sello de ser juez de jueces con sus posturas, tanto en los tribunales como el día que fue evaluado ante el Consejo Nacional de la Magistratura, donde demostró no tener limitaciones, ni temor para expresar que es un hombre de posiciones dignas de admirar.

Cito: Señor presidente, oiga cual es el criterio mío, si ustedes no me tienen confianza yo no puedo aceptar esa posición, miren puede ser la gloria, y a usted le voy a decir algo señor presidente, yo le puedo garantizar algo a usted, si mañana cuando usted baje del trono y no tenga los cortesanos a su alrededor, cuando usted tenga sus verdaderos amigos a su alrededor, cuando usted tenga a su familia que lo quieren siendo presidente, cuando usted tenga a sus hermanos que los quieren porque lo aman, y sus verdaderos amigos y usted tenga un problema porque se vaya a cometer en contra de usted un acto de injusticia, yo estoy seguro, yo estoy seguro, que parte de los integrantes que están en esa mesa le van a decir a usted señor Presidente tenemos que tratar que sea el juez Alejadro Vargas que le juzgue porque estamos seguros que si se va a cometer un acto de injusticia él no va a dejar que se cometa, yo la justicia la tengo muy elevada.. termino la cita.

Una vez más este noble hombre demostró ser un sabio solo apegado a su formación ética y sus principios sin importar a quien tiene de frente para establecer su convicción.

Todos los abogados que tengan audiencia y en el tribunal esté el magistrado Alejandro Vargas como juez sienten garantía del proceso.

Esta es la razón por la cual he dedicado esta miradita a un hombre que desde las estaciones radiales dejó un sello con aquellas hermosas melodías en sus programas radial en los años 80 Serenata Continental y Cien Canciones y un millon de recuerdos, dejando correr su pasión romántica entre el anochecer y el alba, para despertar en las aulas de la universidad convertirendose en un Abogado y luego ser un Juez garantista de la justicia, Dios bendiga este noble y decente hombre.

Estas son lentejas o las tomas o las dejas.

La vida es muy corta, vívela sin dañar.