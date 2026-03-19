La perfidia, nuevo paradigma en el orden mundial

Por Felipe Castro

La egolatría del presidente de los Estados unidos de America Donald Trump no le da espacio a especulaciones de la calidad o no de su pensamiento. En este aspecto ese individuo no tiene el más mínimo asomo de hipocresía, pues conspicuamente proyecta lo que quiere y, sin ruborizarse se aventura a lograr su propósito, sin importar el coste económico, la destrucción de vidas humanas y la laceración del medio ambiente.

Donald Trump desde que asumió por segunda vez la presidencia de los Estados Unidos rompió todos los paradigmas históricos de esa gran nación; ejemplo para el mundo de respeto por su institucionalidad y democracia dentro de los Estados Unidos. Trump suspendió la hilaridad histórica de que un presidente al finalizar su mandato presidencial se iba al retiro, sin embargo, gobernó del 2017 al 2021, ya que en 2020 busco la reelección y fue derrotado por Joe Biden y al perder la reelección desde el poder alego que le habían hecho fraude e intento en el 2021 romper el orden institucional democrático con mas de 220 años de existencia.

Con el slogan MAGA, (Make America Great Again) el presidente Trump ha metido al mundo en la encrucijada de la desconfianza institucional y la incertidumbre económica con la política caprichosa de chantaje de los aranceles, la intención expresa de apropiarse de Groenlandia, el secuestro de Nicolas Maduro y su propósito de saquear el petróleo pesado de Venezuela y el absurdo de la campaña bélica contra el Estado Islámico de Irán, para intentar apropiarse del petróleo ligero de Irán, al que de manera pérfida ataco después que las autoridades iraníes anunciaran el día 26 de febrero que habían llegado a un acuerdo de paz con los Estados Unidos de America y dos días después, Trump e Israel bombardearon la sede del Ayatola Alí Jamenei quien estaba reunido con otros ejecutivos del Estado iraní donde perecieron todos, lo que marcó un precedente funesto e insólito en la diplomacia mundial.

La política del presidente Donald Trump para hacer posible el MAGA es evidentemente anti diplomática, catastrófica y alejada del legado del padre de la diplomacia de advenimiento y buena voluntad mundial del finado ex secretario de estado de los Estados Unidos Henry Kissinger que en su función fue capaz de distender las hostilidades en plena guerra fría de China y Rusia frente a los Estados Unidos de America.

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