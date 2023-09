Leones del Escogido revelan su listado de peloteros protegidos

Por: León Felipe Rodríguez

SANTO DOMINGO, RD.-Los Leones del Escogido dieron a conocer el grupo de jugadores protegidos en su reserva nativa, incluyendo los franquicia y los lesionados, tras realizar su reducción anual en cumplimiento con los reglamentos de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

En total, los escarlatas protegieron a 80 jugadores, colocaron a 7 con etiqueta de franquicia y a otros 10 en su lista de lesionados.

Franchy Cordero, Franmil Reyes, Junior Lake, Sandro Fabián, Jasson Domínguez, Eloy Jiménez, Jimmy Paredes y Gregory Polanco sobresalen entre los 17 jardineros protegidos por el Escogido.

Erik González, Vladimir Guerrero Jr., Aderlin Rodríguez, Willi Castro, José Marmolejos, Orlando Calixte y Wendell Rijo forman parte de los 24 infielders protegidos por el equipo rojo de la capital.

Asimismo, Pedro Severino, Yainer Díaz, Freuddy Batista, Gary Sánchez y Austin Wells figuran entre los 7 receptores que se encuentran en la reserva nativa del club.

En cuanto a los lanzadores, la lista es de 32, destacándose Elvis Peguero, Emmanuel Ramírez, Gerson Bautista, Víctor Santos, Cristopher Molina, Carlos Martínez, Jeurys Familia, entre otros.

Como jugadores franquicia, el Escogido colocó a los pitchers Luis Castillo y Alexander Colomé, a los infielders Rafael Devers, Maikel Franco, Jorge Polanco y Carlos Santana, además del patrullero Julio Rodríguez.

Los jugadores franquicia son aquellos que tienen dos o más torneos sin ver acción en la Lidom y que no cuentan contra el límite de jugadores activos en ningún momento del campeonato 2023-24, a menos que se uniformen con el equipo.

El pitcher zurdo Enny Romero, los derechos Iván Nova y Frankie Montás, los jugadores del cuadro Otto López y Marco Luciano, junto al jardinero Starling Marte, están dentro del grupo de jugadores lesionados.

Cinco no fueron protegidos

La franquicia de los Leones decidió no proteger a los lanzadores Franklyn Kilomé, Felipe Tejeda, Osiris Germán y Carlos Reyes, además del infielder Martín Figueroa, quienes están hábiles para firmar con cualquiera de los demás conjuntos del torneo otoño-invernal dominicano.

Listado completo de protegidos de los Leones:

Pitchers (32)

Gerson Bautista, Carlos García, Juan Méndez, Francisco Pérez, Félix Bautista Kelvin González.Cristopher Molina, Emmanuel Ramírez, Jimmy Cordero, Luis Guerrero, Rolddy Muñoz, Denyi Reyes,Robert Corniel, Jesús Liranzo, Andrés Núñez, Lisandro Santos, Rhiner Cruz, José López , Cristofer Ogando,Víctor Santos, Steven Cruz,Carlos Martínez , Gerald Ogando, Domingo Tapia, Carlos Espinal, Joan Martínez, Enoli Paredes, Sammy Tavárez, Jeurys Familia, Jenrry Mejía, Elvis Peguero y Aneurys Zabala.

Catchers (7)

Freuddy Batista, Yainer Díaz, Gary Sánchez, Austin Wells, Carlos Castro Deivy Grullón y Pedro Severino

Infielders (24)

Warming Bernabel, Dariel Gómez, Eddinson Paulino, Cristian Santana, Orlando Calixte, Erik González , Sandber Pimentel, Isaías Tejeda Willi Castro, Vladimir Guerrero Jr., Wendell Rijo José Torres, Luis de los Santos, Jonathan Guzmán, Aderlin Rodríguez, Francisco Urbáez, Wander Franco, Eddys Leonard Nellie Rodríguez, Luis Valdez, Anthony García, José Marmolejos, Joseph Rosa y Mark Vientos

Outfielders (17)

Abraham AlmonteFranchy CorderoElier HernándezJhailyn Ortiz

Yeison AsencioOmar de los SantosEloy JiménezJimmy Paredes

Joshua Báez, Jasson Domínguez Wagner Lagrange Gregory Polanco Steward Berroa, Sandro Fabián Junior Lake, Franmil Reyes y Ricardo Céspedes.

Lesionados (10)

Jol Concepción (P), Frankie Montás (P), Enny Romero (P), Marco Luciano (IF), Robinson Martínez (P), Iván Nova (P) Otto López (IF)Starling Marte (OF), Juan Mercedes (P) y Deyni Olivero (P)

Franquicia (7)

Luis Castillo (P), Rafael Devers (IF) Jorge Polanco (IF), Julio Rodríguez (IF), Alexander Colomé (P), Maikel Franco (IF) y Carlos Santana (IF)