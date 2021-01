Luis Abinader y Manuel Jiménez logran “humillar” a todos los regidores del ASDE “con poco esfuerzo”

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +1,507 Nuevos 214,060 Fallecidos: +20 Nuevos 2,666 Recuperados: 157,533 Activos: 53,861

Por Robert Vargas

Si la intención del presidente Luis Abinader y del alcalde Manuel Jiménez era humillar a los concejales del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, entonces, pueden estar seguros de que lograron con poco esfuerzo.

Sin embargo, el impacto de esa posible “humillación” tiene un efecto devastador mayor entre los regidores del gobernante Partido Revolucionario Moderno y sus aliados.

Después de todo, los del Partido de la Liberación Dominicana están conscientes de que son opositores y, por tanto, no son muy bienvenidos en los lugares que controla el oficialismo.

Más que Abinader, Jiménez y su pequeño grupo deben estar “riendo con la muela de atrás”.

A lo mejor Abinader, un hombre dedicado a gobernar el país entero, ni siquiera se imagina el fuego que ha hecho crecer en este “infierno”, en un pueblo chiquito, si se le compara con el país.

Todos los concejales con los que Ciudad Oriental ha conversado desde ayer están altamente enojados con el Palacio Nacional y con el alcalde Jiménez.

¿De dónde viene este “fuego”?

Todo es muy simple, al parecer desde el Gobierno decidieron lanzarle a Jiménez un salvavidas cuando el prestigio, el liderazgo y la popularidad de este se hunden en el Partido Revolucionario Moderno.

La aplastante mayoría de los dirigentes medios del PRM consideran que Jiménez no es de los suyos; que este solo piensa en sus propias aspiraciones; y que estaría usando su poder en el ASDE para construir un proyecto político particular, teniendo como presuntos socios a ex peledeístas vinculados a la Fuerza del Pueblo, de Leonel Fernández.

Todos lo ven con recelo, y muchos lo tachan de ser un presunto “incumplidor” de su palabra y de ser, alegadamente, muy diferente a lo que él expresaba en sus discursos de campaña.

En pocas palabras, los dirigentes medios del PRM en Santo Domingo Este se sienten “engañados” por Jiménez.

Pero, no solo estos tienen esa postura, sino también otros que le acompañaron en su proyecto político “Compromiso-RD”.

Así las cosas, Jiménez tiende a quedarse sin base de sustento político, y solo lo defienden aquellos a los que él tiene capacidad de designar en un puesto de trabajo en el ASDE.

¿Cuál es el problema que esto conlleva?

la situación que afecta a Jiménez en el PRM se proyecta hacia el municipio Santo Domingo Este, donde la imagen del alcalde no está muy bien, a pesar de sus esfuerzos por lograr que lo vean de manera distinta.

Con este propósito, Jiménez hasta tomó fondos de la Ciudad y se instaló una “emisora y televisora” en línea para él decir sus verdades.

Lo hizo sin consultar con el Concejo de Regidores, a quienes tampoco invitó a la inauguración de su emisora, que denomina Voz Trinitaria, de conformidad con su proyecto particular de cambiar el nombre al municipio Santo Domingo Este, algo que tampoco ha consultado con los concejales.

En ese ambiente, la rápida pérdida de prestigio de Jiménez ya no solo en el PRM sino fuera del perímetro de esa organización, potencialmente puede poner en peligro la popularidad de la tolda azul y blanca y hacer más difícil la retención del poder municipal y nacional en el año 2024.

En esas circunstancias, desde el Palacio Nacional decidieron ir en auxilio de Jiménez y realizar hoy un histórico concejo de gobierno en el Palacio Municipal encabezado por el presidente Luis Abinader.

Esa reunión histórica, por ser la primera de su tipo realizada en el municipio Santo Domingo Este, y en el imponente Palacio Municipal construido por iniciativa del ex líder Juan De los Santos, envía el mensaje de que el gobierno nacional en pleno respalda a las actuales autoridades municipales locales.

Sin embargo, y este es el punto, tanto en el Palacio Nacional como en el ASDE, se cuidaron bastante de abstenerse de invitar, aunque sea como observadores distinguidos, a una parte importantísima del gobierno local: el Concejo de Regidores.

Es como si organizaran una fiesta en una casa y no se lo dijeran ni por cortesía a los dueños.

Si se trató de una estrategia de Manuel Jiménez, es posible que errara en el objetivo de su disparo.

Si el desplante a los concejales fue concebido en el Palacio Nacional, entonces le hacen un débil servicio al gobierno de Abinader, que lo que menos necesita es ruido a su alrededor, sobre todo, porque crece la percepción de que el presidente adelanta un proyecto reeleccionista.

En este ambiente, todos los concejales del ASDE consultados por Ciudad Oriental han dicho que no se expondrán a ser humillados y que, por tanto, nada tienen que buscar donde no los invitan.

Eso sí, aunque ninguno lo dice, es altamente posible que el desplante que le hacen hoy Abinader y Manuel Jiménez a los regidores tenga sus consecuencias no muy lejanas.

Después de todo, no se debe olvidar aquel refrán que dice que: “en pueblo chiquito, infierno grande”.