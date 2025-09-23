Fuente Externa

Santo Domingo. – Con el propósito de reforzar las competencias teóricas y prácticas en la aplicación del Derecho Administrativo Electoral, 22 servidores del Tribunal Superior Electoral (TSE), entre ellos magistrados de la Alta Corte, concluyeron el Diplomado en Derecho Administrativo Electoral, desarrollado durante siete semanas.

Entre los participantes estuvieron el magistrado Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, presidente del TSE, y los jueces titulares Rosa Pérez de García, Pedro Pablo Yermenos Forastieri y Fernando Fernández.

La capacitación, que inició el 5 de agosto y finalizó el jueves 18 de septiembre, estuvo orientada a proporcionar a los participantes herramientas analíticas y normativas que les permitan identificar la naturaleza y efectos de los actos administrativos, ejercer control sobre su legalidad, evaluar los mecanismos sancionadores y cautelares, así como analizar el alcance y los límites de la potestad reglamentaria en el ordenamiento jurídico.

El programa formativo abrió con el tema “El derecho administrativo, sus principios y su relación con la administración pública y los órganos extrapoder”, impartido por el jurista y catedrático universitario Juan Manuel Guerrero.

Durante el diplomado, celebrado en la Sala de Audiencias del TSE, se desarrollaron múltiples temas impartidos por destacados expertos, entre ellos: la Teoría del Acto Administrativo, a cargo de Gilbert de la Cruz; la Potestad Reglamentaria, facilitada por Priscilla Polanco; el Procedimiento Administrativo, impartido por Adonis Recio; el Procedimiento Administrativo Sancionador, a cargo de Walkiria Musa, con la participación de Estalin Alcántara Osser, quien compartió una visión sobre la Junta Central Electoral; así como el Control Administrativo y Jurisdiccional de la Actuación Administrativa.

El cierre del programa, coordinado por María Josefina Ramírez Reyes, del Centro de Investigación y Capacitación de Justicia Electoral y Democracia del TSE, estuvo a cargo de la docente Argenis García del Rosario, quien desarrolló el tema “La tutela cautelar en sede administrativa y medidas cautelares contra los actos administrativos en sede judicial”.

Con iniciativas como esta, el TSE reafirma su compromiso con la formación continua de sus servidores, fortaleciendo la calidad institucional y la aplicación de la justicia electoral en el país.