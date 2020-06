“Manuel Jiménez ha resultado ser peor que El Cañero”: dicen lavadores informales de vehículos + Vídeo

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +695 Nuevos 28,631 Fallecidos: +16 Nuevos 691 Recuperados: 16,006 Activos: 11,934

Por Robert Vargas

Angustia y disposición para “la pelea” por la subsistencia. Eso es lo que padecen hoy cientos de lavadores informales de vehículos de motor.

Peor aún, sienten que ya fueron “usados” por el alcalde Manuel Jiménez, quien ha ido directamente, en persona, a advertirle que se preparen porque no les dará “chance”.

Todos están conscientes de que ocupan espacios públicos, propiedad de la ciudad. El problema es que las autoridades “dejaron crecer el monstruo” y ahora tienen un problema social.

Por lo menos en el entorno del Faro a Colón, unos 300 hombres, mujeres y adolescentes se dedican al lavado de vehículos de motor.

Ellos sostienen a cientos de familias, la mayoría residentes detrás del “Muro de la Vergüenza”, en Los Mameyes, levantado por Joaquín Balaguer para que no los vean los turistas que visitaran el monumento construido en honor al invasor y genocida “descubridor” de América, Cristobal Colón.

Sin embargo, la pobreza se ha negado a quedarse confinada detrás de ese muro y de allí han salido en gran cantidad a buscar dinero con qué comer.

Los jóvenes y los adultos, hombres y mujeres, con la limitada preparación académica que poseen, se han lanzado al mercado laboral en busca de trabajo.

Muchos de aquellos que no consiguen colocarse en un puesto laboral, tomaron el camino de la delincuencia. Se transformaron en ladrones de poca monta y más de uno se dedicó a atracar turistas.

Sin embargo, con el paso de los años, la construcción de las avenidas que pasan por delante del “Muro de la Vergüenza” fue vista como una oportunidad para algunos de buscar en ella sus fuentes de ingresos con los que llevar alimentos, medicina y pagar el alquiler de las viviendas.

Comenzaban así un problema social derivado de otros cuyo análisis no vamos a analizar en este momento.

Primero se colocó un lavador de vehículos, y los automovilistas que pasaban por allí le compraban el servicio.

Luego llegó otro, y otro más, y otro más. Hoy son cientos de lavadores informales de vehículos alrededor del Faro a Colón. Sus familias dependen de ellos.

Una de esas lavadoras, le dijo a Ciudad Oriental que ella no quiere volver a ser prostituta porque tiene miedo de enfermarse y prefiere seguir lavando carros para mantener a su hija.

El alcalde Manuel Jiménez le asegura que cuando no existan lavadores en de vehículos alrededor del Faro a Colón, llegarán más turistas y ellos vivirán del turismo. No le explicó cómo lo harán.

Los lavadores, sin embargo, tienen otro punto de vista.

Creen que, tan pronto los desalojen, ellos y sus familias comenzarán a pasar hambre y los delincuentes volverán a a atracar turistas.

Pero el asunto no se queda ahí, sino que pica y se extiende a todo al municipio.

El alcalde Jiménez ha dado demostración de que está dispuesto a usar la fuerza para desalojar no solo a los lavadores informales del entorno del Faro a Colón, sino de cualquier otro espacio público en el que estos estñen presentes.

Los desalojará de avenidas, calles, aceras … en fin, de todos los espacios públicos. Es posible que lo haga antes de las elecciones del 5 de Julio, o después.

Manuel Jiménez llevará su “guerra contra los lavadores” a todo el municipio.

El problema es que aún no le da alternativas para resolver el grave problema del desempleo.

El alcalde es del criterio de que “antes ustedes no hacían eso y nadie se había muerto”.

Se trata de una salida simplista a un problema complejo.

¿Por cuáles motivos creen Manuel Jiménez que no han sido desalojados todos los que han construido edificios y casas en la avenida San Vicente de Paúl entre La Bomba de Los Mina y y la cabeza oriental del puente Francisco del Rosario Sánchez?

Esas tierras tienen dueños con títulos, pero la mayoría de esos edificios están construidos en terrenos ajenos. ¿Por qué no los desalojan de un solo golpe? ¿Por qué no desalojan a Los Tres Brazos completo? La solución al problema no es tan simple.

El ex líder de Santo Domingo Este, Juan de los Santos, quiso resolver el problema de los lavadore sinformales, y no pudo. Lo mismo intentó Alfredo Martínez.

Sin embargo, parece que ahora, Manuel Jiménez está dispuesto a jugársela el todo por el todo y va directo contra esos lavadores.

De lo que sí puede estar seguro es de que encontrará resistencia firme, si antes no le busca a esas personas un medio de subsistencia para ellos y sus familias, no solo en el Faro a Colón, sino en todo el municipio.

Hace casi dos años Ciudad Oriental vio cómo el perímetro del Faro a Colón se convirtió en un campo de batalla: Por un lado la Policía Nacional y la Policía Municipal cargando con equipos y destruyendo tanques, y los vecinos de Los Mameyes llegando en oleadas a defender su medio de vida.

Vamos a esperar para ver cómo Jiménez resuelve este problema que tienen su origen bastante atrás en el tiempo.

Por lo pronto, para algunos lavadores consultados por Ciudad Oriental, el alcalde Manuel Jiménez ya les resulta ser peor que su antecesor Alfredo Martínez y lo estarán esperando.

Ahora, Jiménez solo está a la espera de que los regidores le den el visto bueno para ejecutar su plan. Así, si algo sale mal, él dirá que cumplía órdenes del Concejo de Regidores.

Sin embargo, ha sido bastante tímido al momento de ejecutar la resolución que le ordenó paralizar la construcción de la parada de guaguas al lado de Los Tres Ojos. Parece que es más fácil tomar piedras para los más chiquitos.