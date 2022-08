Margarita Cedeño encabezará hoy, en Calero, juramentación de su equipo de trabajo en SDE

Por Robert Vargas

La aspirante a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Margarita Cedeño, encabezará esta tarde un acto en el Club Calero, donde juramentará a los directivos de su equipo de campaña en Santo Domingo Este.

Según ha informado el ex regidor peledeísta Danilo Mesa, la actividad está programada para iniciar a las 4:00 PM.

-«Me gustaría informar que este sábado a las 4.00 pm viene margarita a presentar y juramentar su equipo de trabajo y su estructura en SDE», dijo Mesa.

Agregó que están «convocados los miembros del Comité Central , diputados, regidores, presidentes de intermedio y de comités de base así como representantes de organizaciones comunitarias «.

El ex regidor hizo apología de Cedeño al afirmar que «se conoce la gran popularidad de Margarita en la sociedad», aunque admitió que » algunos dudan de la estructura, pero ella está dejando constancia de que tiene el equipo en todos los municipios para materializar esa intención».

É agregó que se conoce que en Santo Domingo Este (Margarita Cedeño) cuenta con el apoyo de la senadora Cristina Lizardo, el presidente de las circunscripción 1, Florange Cuevas, el presidente de la circunscripción 3 y exdiputado Elso Martinez.

-«También la ex vicelcaldesa Jeanette Medina y varios miembros del comité central, dentro de estos Leavitt Ventura , ing Pedro Fanerte, Diego Aquino; el diputado Bolivar Valera , la regidora Edita Sandoval , el ex regidor , la ex regidora Noemi Matos , Cesar Montás , y otros miembros del comité central»

Agregó que otros que respaldan a Margarita Cedño son los ex regidores Alexander Heredia , y Rafael Hernandez.

Además, «Sobeyda Sánchez, Julio Rodriguez, y dirigentes como María ysabel Mercedes, Carmen Cedeño, Danilo Santos , Basilio Ferreras , Daniel Recio, Johnny Ventura Bueno, y cientos más».