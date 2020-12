Ministro de Salud: lo más importante es garantizar salud y la vida de dominicanos

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +788 Nuevos 156,585 Fallecidos: +5 Nuevos 2,372 Recuperados: 121,988 Activos: 32,225

Fuente: Prensa Salud Pública

Santo Domingo, RD.- El ministro de Salud Pública, doctor Plutarco Arias dijo que en la últimas dos semanas se ha registrado un ligero aumento de casos de coronavirus lo que ha obligado al Gobierno tomar medidas más drásticas y al mismo tiempo valorar otros aspectos como la economía, pero resaltó que lo más importante es garantizar la salud y la vida de los dominicanos.

Expresó que el 65 por ciento de los jóvenes están llevando a casa los contagios porque son los que más están expuestos en lugares de diversión y otras áreas de aglomeraciones.

El titular de Salud explicó que se ha elevado el número de pruebas y por ende los resultados positivos son más, pero dijo que es posible que muchas personas realicen pruebas innecesarias, no obstante manifestó cuentan con suficientes reactivos para procesar las pruebas.

“Tenemos pruebas disponibles en el Laboratorio Nacional Dr. Defilló y en estos días llegará una buena cantidad, estamos cubriendo en todo el territorio nacional y pondremos la disponibilidad en el sector privado”, destacó el ministro de Salud Pública. El 65% de los jóvenes son los que están transmitiendo la enfermedad “dijo el doctor Arias.

El funcionario habló durante el lanzamiento del Plan Preventivo de Navidad 2020, organizada por el Centro de Operaciones de Emergencias | COE, para dar detalles acerca de los protocolos sanitarios de seguridad, para hacer de la Navidad 2020, un “Compromiso Con La Vida”, donde llamó a la población a colaborar. Evitar las aglomeraciones y los excesos en las calles, además de permanecer en sus casas y exhibir un comportamiento adecuado.

El ministro de Salud Pública también expresó que la lucha contra la COVID-19 se gana desde los barrios, para darle seguimiento a los casos y efectuar el rastreo de contactos, y “por eso es necesario que las comunidades verdaderamente se empoderen, para trabajar, a través de las juntas de vecinos, las alcaldías y las gobernaciones, y poder contener los contagios”.

Dijo esperar que la población escuche, que no bajen la guardia, no se aglomeran, que mantengan su distancia, usen su mascarilla y laven bien sus manos en todo momento. Insistimos en no bajar la guardia, es clave en todo esto, reiteró el funcionario.

El ministro de Salud estuvo acompañado por el viceministro doctor Claudio Brito y el director de Gabinete, ingeniero Robinson Díaz.

Operativo de Navidad 2020-2021

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) iniciará el miércoles 23 la primera fase del operativo “Compromiso por la Vida 2020-2021”. El mismo inicia a las 2:00 pm y termina a las 6 de la tarde el día 25.

La segunda etapa iniciará el miércoles 30 a las 2:00 de la tarde y terminará el primero de enero de 2021 a las 6: 00 pm.

El director del COE, Mayor General Juan Manuel Méndez García detalló que en esta ocasión el organismo trabajará para reducir accidentes de tránsito, intoxicación por alcohol e intoxicación por alimentos; todo esto sin descuidar la aplicación de los protocolos de salud para evitar contagios por COVID-19.

Para este operativo, el organismo contará con 39,324 personas entre los que destacó a Brigadistas, Médicos, Paramédicos, Militares, Policías y Especialistas en búsqueda y rescate, todos ellos colocados en puntos que ya fueron pre-establecidos.

Igualmente, habrá diseminados en puntos críticos del país 1, 121 puestos de socorro fijo y móvil. De igual forma la ciudadanía contará con 183 ambulancias y 3 helicópteros, dispuestos por el ministro de Defensa Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa.

Asimismo, habrá 14 equipos de extracción vehicular, 69 unidades de rescate vehicular, ubicadas en carreteras y puntos estratégicos; así como 7 Centro de atención pre-hospitalario y 18 Talleres Móviles.