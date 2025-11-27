Fuente Externa

SANTO DOMINGO.- El Movimiento Marcelino Vega (MMV) deploró y calificó de chantaje las amenazas de una mujer contra el periodista Juan Luís Vargas, corresponsal de Telemicro en Azua, y director del medio digital Azuaneo, por haber publicado declaraciones de comerciantes de metales, quienes denunciaron que la Dirección Central de Investigación Criminal de la Policía Nacional (DICRIM), en esa provincia, cobra “peajes” para permitirles mantener su negocio.

Olivo De León, coordinador del MMV, afirmó que, de acuerdo a las informaciones ofrecidas por Vargas, recibió un escrito de la señora Nurys Peña Reynoso, quien dijo ser la esposa del coronel Javier Polanco, director del DICRIM en Azua, y quien lo amenazó con someterlo a la justicia por haber difundido denuncias de comerciantes de metales, en el sentido de que el DICRIM les cobra dinero para permitirles negociar.

De León consideró que, con sus amenazas, la señora incurrió en un atentado a la libertad de expresión, el libre ejercicio del periodismo, al derecho de la gente a permanecer informada, como lo consagra el artículo 49 de la Constitución de la República, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Ley 61-32, entre otras legislaciones nacionales e internacionales.

Dijo que, ante esa situación, la señora Peña Reynoso es pasible de ser sometida a la justicia y condenada por violentar varias leyes.

“Expresamos nuestra solidaridad y apoyo a Juan Luis Vargas ante la envestida de la señora Peña Reynoso y le solicitamos al director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, que disponga una investigación de las denuncias formuladas y que adopte las medidas pertinentes”, expresó De León.

Asimismo, el coordinador general de MMV le sugirió al coronel Polanco que se pronuncie en torno a la actitud de la señora, pues de lo contrario estaría implicado en las acusaciones y amenazas que formuló la dama contra el periodista.

Denuncia del periodista

El periodista Juan Luis Vargas publicó un mensaje de amenaza y presión recibido a través de su plataforma digital por parte de una mujer que se identificó como Nerys Peña Reynoso, supuesta esposa del Teniente Coronel Polanco, encargado del DICRIM en Azua.

En el mensaje, la señora Peña Reynoso afirma que “hará todo lo posible” para que su esposo presente una demanda en contra del comunicador, alegando que las publicaciones de Azuaneo afectan el honor y la reputación del oficial. La advertencia surge luego de que el medio entrevistara a ciudadanos y comerciantes que denunciaron presuntas extorsiones y cobros ilegales atribuidos al oficial.

Ante esta situación, Juan Luis Vargas emitió un comunicado público dejando claro que no cederá ante presiones ni intentos de amedrentamiento, reafirmando su compromiso con la labor periodística y el derecho ciudadano a denunciar irregularidades.

El periodista precisó que, en más de once años de ejercicio, nunca ha sido demandado, pero aseguró estar dispuesto a enfrentar cualquier proceso legal que se presente, reiterando que su trabajo siempre se realiza con responsabilidad y apegado a la verdad.